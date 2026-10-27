В Дагестане до конца года запустят производство стеклонитей за 1,4 млрд рублей
В Дагестане до конца 2026 года планируют запустить производство импортозамещающих стеклянных нитей марки ЕС и текстильных материалов на их основе. Инициатор проекта — ООО «Каспийский завод стекловолокна»; вложения оцениваются в 1,4 млрд руб., creation новых рабочих мест — 100. Данные приводит республиканский Минпромторг.
Второй запуск намечен в той же отрасли, но в ином сегменте: на базе ООО «Салаватстекло Каспий» ожидается полноценный выход на производство листового стекла с мягким покрытием. В этот проект суммарно инвестировано 2 млрд руб. Таким образом, стекольное направление приносит республике 3,4 млрд руб. капитальных вложений в течение одного года.
Марка ЕС — стеклонити E-glass, универсальное алюмоборосиликатное волокно, из которого делают стеклоткани, сетки, электроизоляционные материалы и композиты. Спрос на него держат стройиндустрия, электротехника и оборонный сектор, а после ухода ряда зарубежных поставщиков ниша импортозамещения на этом рынке остаётся открытой. «Салаватстекло Каспий» с листовым стеклом с мягким (низкоэмиссионным) покрытием замыкается на другой спрос — энергосберегающее остекление, востребованное и в ЖКХ, и в автопроме.