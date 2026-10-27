В Дагестане до конца года запустят производство стеклонитей за 1,4 млрд рублей

Марка ЕС — стеклонити E-glass, универсальное алюмоборосиликатное волокно, из которого делают стеклоткани, сетки, электроизоляционные материалы и композиты. Спрос на него держат стройиндустрия, электротехника и оборонный сектор, а после ухода ряда зарубежных поставщиков ниша импортозамещения на этом рынке остаётся открытой. «Салаватстекло Каспий» с листовым стеклом с мягким (низкоэмиссионным) покрытием замыкается на другой спрос — энергосберегающее остекление, востребованное и в ЖКХ, и в автопроме.