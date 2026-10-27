Обход Нальчика достроят к осени 2027 года

Отдельная деталь этой стройки — парапетное ограждение по оси дороги: его заменили с опережением графика на год на протяжении более 13 км. Такой забег выглядит логично для трассы федерального значения: обход проходит по гористой местности Кавказа, где барьерное ограждение — не элемент благоустройства, а базовое условие безопасности при скоростном транзитном движении.