Обход Нальчика достроят к осени 2027 года
Строительство обхода Нальчика — участка федеральной трассы Р-217 «Кавказ», снимающего транзитный поток с улиц столицы Кабардино-Балкарии, — планируют завершить осенью 2027 года. О сроках на пресс-конференции в информационном центре «ТАСС Кавказ» рассказал начальник Управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Александр Лукашук.
Сейчас на объекте ремонтируется загруженный участок протяжённостью 20 км: дорожная одежда готова более чем на 7 км — свыше трети объёма. «Завершение всего комплекса работ запланировано на осень следующего года», — уточнил Лукашук. Параллельно восстановят водоотводные конструкции и проведут мероприятия по обустройству.
Отдельная деталь этой стройки — парапетное ограждение по оси дороги: его заменили с опережением графика на год на протяжении более 13 км. Такой забег выглядит логично для трассы федерального значения: обход проходит по гористой местности Кавказа, где барьерное ограждение — не элемент благоустройства, а базовое условие безопасности при скоростном транзитном движении.