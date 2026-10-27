Минцифры намерено ограничить работу виртуальных операторов связи
В ходе реформы связи виртуальным операторам (MVNO, работают на инфраструктуре и частотах опорных операторов) готовят ужесточение условий деятельности. В частности, им планируется ввести минимальный тариф на связь, запреты на работу с критической информационной инфраструктурой (КИИ) и использование сети более чем одного хост-оператора. Также у них будет повышенная до 4% ставка отчислений в резерв универсального обслуживания. При этом отдельных лицензий для MVNO не планируется. Об этом “Ъ” рассказал источник на телеком-рынке и подтвердил еще один собеседник в отрасли.
В Минцифры “Ъ” сказали, что конкретные механизмы по изменению законодательства в деятельности MVNO еще прорабатываются. Там отметили, что на рынке MVNO большую долю занимают проекты крупнейших банков, которые в рамках своих экосистем «компенсируют клиентам расходы на связь, что позволяет их операторам предлагать тарифы по себестоимости или ниже рыночных». Для граждан такие предложения выгодны, объясняют в Минцифры, но переход абонентов к виртуальным операторам может влиять на доходы опорных операторов и их возможности инвестировать в развитие сетей: «Важно сохранять баланс между доступностью тарифов и развитием инфраструктуры, от которой зависят качество и надежность связи для всех абонентов».
«Большая четверка» операторов считает, что нынешние условия работы MVNO создают «дисбаланс на рынке». Виртуальные операторы уверены: ограничение их работы приведет к росту цен на связь.