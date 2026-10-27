Минцифры намерено ограничить работу виртуальных операторов связи

В Минцифры “Ъ” сказали, что конкретные механизмы по изменению законодательства в деятельности MVNO еще прорабатываются. Там отметили, что на рынке MVNO большую долю занимают проекты крупнейших банков, которые в рамках своих экосистем «компенсируют клиентам расходы на связь, что позволяет их операторам предлагать тарифы по себестоимости или ниже рыночных». Для граждан такие предложения выгодны, объясняют в Минцифры, но переход абонентов к виртуальным операторам может влиять на доходы опорных операторов и их возможности инвестировать в развитие сетей: «Важно сохранять баланс между доступностью тарифов и развитием инфраструктуры, от которой зависят качество и надежность связи для всех абонентов».