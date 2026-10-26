Во Владикавказе проезд подорожает до 40 рублей
С 1 ноября поездка в частных маршрутках Владикавказа, как ожидается, будет стоить 40 руб. Перевозчики просили поднять цену с 30 до 50 руб., но комитет Северной Осетии по транспорту не поддержал такое увеличение. Ведомство согласовало тариф на 10 руб. ниже запроса компаний, говорится в сообщении комитета.
Спор начался после того, как 20 октября в салонах маршруток №18 и №32 появились объявления о повышении цены до 50 руб. с 1 ноября. Глава комитета Алан Закаев тогда заявил, что ведомство обсудит расчеты с перевозчиками и не допустит резкого скачка цены.
Комитет объясняет необходимость пересмотра цены ростом расходов на топливо, запчасти и обслуживание автобусов, а также нехваткой водителей. Чтобы удержать сотрудников, перевозчикам приходится повышать зарплаты, говорится в сообщении ведомства. По расчетам комитета, содержание одного автобуса обходится почти в 3,7 млн руб. в год, а экономически обоснованная стоимость поездки составляет 49 руб. 30 коп. Утвержденные 40 руб. на 9 руб. 30 коп. ниже этой расчетной суммы и на 10 руб. ниже цены, которую запросили перевозчики.
До возможного изменения тарифа поездка на городском автобусе или маршрутке стоит 30 руб. Такой размер регулируемого тарифа установило правительство республики с 1 февраля 2026 года. Однако часть частных маршрутов работает по нерегулируемому тарифу.
В июне комитет перевел четыре муниципальных маршрута — №7, 24, 30 и 50 — с нерегулируемого тарифа на регулируемый. На них перевозчики не могут менять цену самостоятельно: тариф устанавливает республика. Это показывает, что решение о цене зависит от того, к какой категории относится конкретный маршрут.
Ранее, 22 октября, комитет запустил опрос жителей о возможном повышении стоимости проезда. Ведомство сообщило, что учтет ответы при обсуждении решения. Информация о компромиссе на уровне 40 руб. появилась после объявления перевозчиков о тарифе в 50 руб. и последовавшего обещания властей не допустить резкого подорожания.