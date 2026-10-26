Во Владикавказе проезд подорожает до 40 рублей

Комитет объясняет необходимость пересмотра цены ростом расходов на топливо, запчасти и обслуживание автобусов, а также нехваткой водителей. Чтобы удержать сотрудников, перевозчикам приходится повышать зарплаты, говорится в сообщении ведомства. По расчетам комитета, содержание одного автобуса обходится почти в 3,7 млн руб. в год, а экономически обоснованная стоимость поездки составляет 49 руб. 30 коп. Утвержденные 40 руб. на 9 руб. 30 коп. ниже этой расчетной суммы и на 10 руб. ниже цены, которую запросили перевозчики.