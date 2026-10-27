Что такое ДЦП

Церебральный паралич — самый распространенный вариант двигательных нарушений, приводящих к инвалидности ребенка. Это состояние, возникающее из-за повреждения мозга внутриутробно или вскоре после рождения. Из-за разнообразия повреждений проявления ДЦП сильно различаются, но общим для всех случаев остается нарушение способности контролировать позу и движения. Это приводит к снижению двигательной активности и ограниченному контакту с окружающим миром. Ребенок с ДЦП может не осваивать вовремя (или не освоить вовсе) базовые навыки: сидеть, вставать, ходить, самостоятельно есть, свободно перемещаться. Нередко церебральный паралич сопровождается нарушениями чувствительности, интеллекта, коммуникации, поведения, а также судорожными приступами. В России традиционно используют термин «детский церебральный паралич», хотя во всем мире говорят просто «церебральный паралич». Устоявшееся название связано с тем, что проявления заметны в детстве, а ведением пациентов занимаются преимущественно детские неврологи. При этом состояние не исчезает с возрастом.