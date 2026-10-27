В ФИЦ питания назвали регион с самым высоким показателем ожирения
Ожирение среди взрослого населения России чаще всего фиксируют в Еврейской автономной области (ЕАО), реже всего — в Чукотском автономном округе. Об этом заявил директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк.
«Самый низкий показатель (распространенности ожирения.— "Ъ")... зафиксирован в Чукотском автономном округе. Это 6,6% взрослого населения. Самый высокий показатель в Еврейской автономной области — более 30%»,— рассказал ТАСС господин Никитюк.
По данным Минздрава, в 2025 году в России было выявлено 3,7 млн пациентов с ожирением, в том числе 700 тыс. детей. Глава ведомства Михаил Мурашко считает, что врачи недооценивают ожирение как самостоятельный клинически значимый риск. В 2027 году министерство намерено разработать национальные рекомендации по питанию.