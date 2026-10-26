Прокуратура потребовала исправить ремонт шести крыш в Ипатово

Проблемы с ремонтом крыш в Ипатово уже попадали в новости этой осенью. В конце сентября жители дома на улице Юбилейной сообщили о протечках во время дождя. По данным местных публикаций, после начала работ в квартиры попадала вода, намокали стены, отходили обои и вздувались натяжные потолки. Фонд капремонта тогда сообщил, что ремонт выполняет ООО «Тверьстройсервис», работы должны закончить до 25 декабря 2026 года, а подрядчик обязан устранить последствия протечек и возместить ущерб собственникам. Это объясняет непосредственный повод для внимания к качеству работ, но прокуратура в сообщении о проверке не назвала адреса всех девяти домов и не указала, в каких именно зданиях зафиксировали затопления.