Прокуратура потребовала исправить ремонт шести крыш в Ипатово
Прокуратура Ипатовского района потребовала устранить нарушения при ремонте кровель в девяти многоквартирных домах города. Проверка показала, что подрядчики вели работы с опозданием и с нарушениями, а региональный Фонд капитального ремонта и организация строительного контроля не следили за ходом ремонта, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Поводом для проверки стали публикации о затоплении квартир. Прокуратура внесла представления строительным компаниям, организации строительного контроля и краевому фонду; устранение нарушений и восстановление прав жителей ведомство оставило на контроле.
Проблемы с ремонтом крыш в Ипатово уже попадали в новости этой осенью. В конце сентября жители дома на улице Юбилейной сообщили о протечках во время дождя. По данным местных публикаций, после начала работ в квартиры попадала вода, намокали стены, отходили обои и вздувались натяжные потолки. Фонд капремонта тогда сообщил, что ремонт выполняет ООО «Тверьстройсервис», работы должны закончить до 25 декабря 2026 года, а подрядчик обязан устранить последствия протечек и возместить ущерб собственникам. Это объясняет непосредственный повод для внимания к качеству работ, но прокуратура в сообщении о проверке не назвала адреса всех девяти домов и не указала, в каких именно зданиях зафиксировали затопления.
Ремонт девяти крыш включили в программу ещё в феврале. Тогда фонд сообщил, что дома — пятиэтажки 1980-х годов постройки, а на работы выделили 50 млн руб. Подрядчика для этого проекта определили заранее. Однако эта сумма и февральский контракт относятся к плану ремонта девяти домов в целом; из открытых публикаций нельзя заключить, что все нарушения прокуратуры связаны с одним подрядчиком или что каждый из девяти объектов затопило.
Отдельный эпизод — дом на улице Первомайской, 54. 19 октября фонд сообщил, что там ремонт продолжается, готовность составляет 50%, а подрядчик уже устроил стяжку, нанес праймер и первый слой кровельного покрытия. Это обновление касается конкретного дома и не отменяет выводов прокурорской проверки по девяти объектам.