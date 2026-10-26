Североосетинский дзюдоист Тамерлан Тменов стал министром спорта Южной Осетии

Для Северной Осетии назначение связано с одним из самых титулованных спортсменов региона. Тамерлан Тменов родился во Владикавказе 27 июля 1977 года, выступал за сборную России в супертяжелом весе — свыше 100 кг. На Олимпиадах он завоевал бронзу в Сиднее в 2000 году и серебро в Афинах в 2004-м. На Играх в Пекине в 2008 году занял седьмое место.