Североосетинский дзюдоист Тамерлан Тменов стал министром спорта Южной Осетии
Президент Южной Осетии Марат Камболов назначил уроженца Владикавказа Тамерлана Тменова министром спорта республики. Указ №479 подписан 26 октября и вступил в силу в тот же день.
Тменов возглавит ведомство, которое появилось в рамках реформы исполнительной власти. 9 октября Марат Камболов утвердил новую структуру правительства, а его администрация объяснила создание отдельного министерства спорта желанием усилить государственную поддержку отрасли и расширить возможности для работы со спортивными организациями России. Власти также рассчитывают, что профильные ведомства смогут напрямую взаимодействовать с российскими коллегами.
Для Северной Осетии назначение связано с одним из самых титулованных спортсменов региона. Тамерлан Тменов родился во Владикавказе 27 июля 1977 года, выступал за сборную России в супертяжелом весе — свыше 100 кг. На Олимпиадах он завоевал бронзу в Сиднее в 2000 году и серебро в Афинах в 2004-м. На Играх в Пекине в 2008 году занял седьмое место.
В его послужном списке — семь титулов чемпиона Европы и две бронзовые медали чемпионатов мира, в 1997 и 2003 годах.
Спортивную карьеру господин Тменов завершил 14 июля 2010 года. После этого он продолжил работать в дзюдо: стал вице-президентом Федерации дзюдо России, проводил мастер-классы и занимался популяризацией спорта. В 2010–2015 годах он был депутатом в региональном парламенте, а в 2011 году стал советником в аппарате полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.