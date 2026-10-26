Челябинский «Трактор» обыграл «Сибирь»

Счет в первом периоде открыли гости — на 8-й минуте отличился Илья Люзенков. «Трактор» отыгрался во второй двадцатиминутке, когда в меньшинстве контратаку челябинцев завершил Михаил Рольгизер. Решающим стал третий период, и челябинцы, всю игру владевшие преимуществом, смогли его воплотить в результат. На 54-й минуте игры Михаил Григоренко удачно бросил шайбу в дальний угол ворот Алексея Красоткина. 2:1 — победа «Трактора».