Челябинский «Трактор» обыграл «Сибирь»
Решающая шайба на счету Михаила Григоренко
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» встречался на домашнем льду с новосибирской «Сибирью».
Счет в первом периоде открыли гости — на 8-й минуте отличился Илья Люзенков. «Трактор» отыгрался во второй двадцатиминутке, когда в меньшинстве контратаку челябинцев завершил Михаил Рольгизер. Решающим стал третий период, и челябинцы, всю игру владевшие преимуществом, смогли его воплотить в результат. На 54-й минуте игры Михаил Григоренко удачно бросил шайбу в дальний угол ворот Алексея Красоткина. 2:1 — победа «Трактора».
Челябинский клуб после 18 проведенных игр набрал 18 очков, и после победы над «Сибирью» вернулся в зону плей-офф, занимая 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.