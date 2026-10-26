На Ставрополье экс-следователя обязали вернуть государству 21,4 млн рублей
Предгорный районный суд взыскал в доход Российской Федерации 21 429 654 руб. с бывшего сотрудника правоохранительных органов, который не указал в декларациях доходы от ставок и банковские счета. О решении 26 октября сообщила пресс-служба судов Ставропольского края.
Судебные акты по предыдущим разбирательствам указывают, что речь идет о Назаре Огузове, который служил следователем в следственном управлении СК России по Ставропольскому краю с сентября 2014 года по октябрь 2023-го. В материалах дела о взыскании денег прокуратура перечислила незадекларированные выигрыши за 2020–2022 годы: 153,8 тыс. руб. от АО «Спортбет» и 432,4 тыс. руб. от ООО «Ф.О.Н.» в 2020 году; 408,5 тыс. руб. от «Ф.О.Н.» в 2021-м; 378,7 тыс. руб. от ООО «Фонкор» и 71,7 тыс. руб. от «Ф.О.Н.» в 2022-м. Эти указанные выигрыши в сумме составляют около 1,45 млн руб. Они упоминаются в определении Пятого кассационного суда от 15 мая 2025 года.
Сумма иска — 21,43 млн руб. — относилась к поступлениям на банковские счета, законность которых, по оценке прокуратуры, Назар Огузов не подтвердил. Судебный акт приводит по годам данные прокурорского расчета: в 2020 году на счета поступило 3,77 млн руб., в 2021-м — 13,16 млн руб., в 2022-м — 4,50 млн руб. Судебные материалы также фиксируют разницу между официальными доходами и движением денег по счетам. Например, в 2021 году официальный доход составлял около 1,50 млн руб., а поступления — более 13,15 млн руб.
Дело прошло несколько этапов. В июле 2024 года Предгорный районный суд отказал прокуратуре во взыскании, а краевой суд оставил отказ в силе. В мае 2025 года Пятый кассационный суд отменил эти решения и направил спор на новое рассмотрение. Кассация указала, что суды не учли специальный порядок взыскания средств, происхождение которых бывший госслужащий не подтвердил.
Прокуратура также добивалась увольнения Назара Огузова в связи с утратой доверия вместо увольнения по собственному желанию. Ленинский районный суд Ставрополя удовлетворил этот иск в июне 2025 года, краевой суд оставил решение в силе в ноябре. В апреле 2026 года Пятый кассационный суд рассмотрел жалобу представителя Назара Огузова на эти решения. Этот спор касался формулировки увольнения, а не взыскания 21,43 млн руб.