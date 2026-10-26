На Ставрополье экс-следователя обязали вернуть государству 21,4 млн рублей

Судебные акты по предыдущим разбирательствам указывают, что речь идет о Назаре Огузове, который служил следователем в следственном управлении СК России по Ставропольскому краю с сентября 2014 года по октябрь 2023-го. В материалах дела о взыскании денег прокуратура перечислила незадекларированные выигрыши за 2020–2022 годы: 153,8 тыс. руб. от АО «Спортбет» и 432,4 тыс. руб. от ООО «Ф.О.Н.» в 2020 году; 408,5 тыс. руб. от «Ф.О.Н.» в 2021-м; 378,7 тыс. руб. от ООО «Фонкор» и 71,7 тыс. руб. от «Ф.О.Н.» в 2022-м. Эти указанные выигрыши в сумме составляют около 1,45 млн руб. Они упоминаются в определении Пятого кассационного суда от 15 мая 2025 года.