На Ставрополье выросло число глав крестьянско-фермерских хозяйств

Северо-Кавказстат относит к субъектам, осуществляющим хозяйственную деятельность без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских фермерских хозяйств. По данным ведомства, на 1 октября 2026 года в Ставропольском крае насчитывалось 93 920 таких субъектов — на 2,1%, или на 1 932, больше, чем на 1 января. Из них 87 722 — индивидуальные предприниматели, число которых выросло на 2,2%, или на 1 888. Количество глав КФХ увеличилось на 0,8%, или на 44, до 5 546.