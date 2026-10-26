На Ставрополье выросло число глав крестьянско-фермерских хозяйств
Число глав крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) на Ставрополье с 1 января по 1 октября 2026 года увеличилось на 0,8%, до 5 546 человек, или на 44. Наибольшее сокращение за этот период зафиксировано в производстве пищевых продуктов, а рост — в сельском хозяйстве, торговле и транспортировке, подсчитал «Ъ-Кавказ» на основе данных Северо-Кавказстата.
В производстве пищевых продуктов число глав КФХ сократилось на 11,1%, с 27 до 24. В целом в обрабатывающих производствах их стало меньше на 5,7%, с 35 до 33. В деятельности по операциям с недвижимым имуществом количество глав фермерских хозяйств уменьшилось на 3%, с 33 до 32.
Наиболее заметный прирост в абсолютных значениях зафиксирован в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. Число глав КФХ в этих направлениях увеличилось на 0,2%, с 5 230 до 5 240. В том числе непосредственно в сельском хозяйстве оно выросло на 0,1%, с 5 147 до 5 152, а в рыболовстве и рыбоводстве — на 6,3%, с 80 до 85.
В гостиничном бизнесе и общественном питании число глав КФХ увеличилось с 11 до 21, то есть в 1,9 раза.
В торговле и ремонте автотранспортных средств и мотоциклов количество глав КФХ выросло на 6,1%, со 115 до 122. В том числе в оптовой торговле, кроме торговли автомобилями и мотоциклами, их стало больше на 3,7%, с 27 до 28. В розничной торговле, кроме продажи автотранспортных средств и мотоциклов, показатель увеличился на 7,3%, с 82 до 88.
В транспортировке и хранении число глав КФХ выросло на 18,9%, с 37 до 44. В деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта оно увеличилось на 18,2%, с 33 до 39.
В строительстве количество глав фермерских хозяйств выросло на 33,3%, с 15 до 20. В предоставлении прочих видов услуг показатель увеличился на 11,1%, с девяти до десяти.
Северо-Кавказстат относит к субъектам, осуществляющим хозяйственную деятельность без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских фермерских хозяйств. По данным ведомства, на 1 октября 2026 года в Ставропольском крае насчитывалось 93 920 таких субъектов — на 2,1%, или на 1 932, больше, чем на 1 января. Из них 87 722 — индивидуальные предприниматели, число которых выросло на 2,2%, или на 1 888. Количество глав КФХ увеличилось на 0,8%, или на 44, до 5 546.