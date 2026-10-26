Невинномысск начнет отопительный сезон 27 октября после затянувшегося ремонта

Запуск отопления последовал за затянувшейся реконструкцией второй главной тепломагистрали. Она соединяет бульвар Мира с улицей Гагарина. По данным «Крайтеплоэнерго», на 15 октября рабочие проложили 860 м из предусмотренных проектом 1 010 м трубопровода — 85% объема. Им оставалось смонтировать 150 м, достроить тепловые камеры и закончить сварку. Старые трубы прослужили около 50 лет и износились на 80%.