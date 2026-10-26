Невинномысск начнет отопительный сезон 27 октября после затянувшегося ремонта
В Невинномысске отопление в многоквартирных домах начнут включать 27 октября. Городская администрация согласовала дату с Невинномысским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго», который подтвердил готовность подавать теплоноситель.
Как уточняет пресс-служба мэрии города, дома будут подключать по очереди: управляющим компаниям предстоит заполнить контуры, проверить арматуру и настроить подачу тепла. Поэтому батареи в разных районах могут нагреться не одновременно. Отдельные социальные объекты начали получать тепло 23 октября.
Запуск отопления последовал за затянувшейся реконструкцией второй главной тепломагистрали. Она соединяет бульвар Мира с улицей Гагарина. По данным «Крайтеплоэнерго», на 15 октября рабочие проложили 860 м из предусмотренных проектом 1 010 м трубопровода — 85% объема. Им оставалось смонтировать 150 м, достроить тепловые камеры и закончить сварку. Старые трубы прослужили около 50 лет и износились на 80%.
Сроки ремонта сдвинулись из-за отставания подрядчика. МинЖКХ Ставропольского края сообщало, что подрядная организация не выполнила работы в полном объёме; на объекте периодически не хватало рабочих, а темп работ отставал от графика. Власти потребовали ускорить работы и привлечь дополнительные ресурсы. После того как подрядчик не уложился в сроки, на объект направили субподрядчика и усилили бригады.
Задержка ремонта затронула и горячее водоснабжение: жители отдельных домов жаловались, что не получают горячую воду с июня. Изначально окончание работ ожидали в конце сентября, затем сроки переносили на 12 и 15 октября. На прямой линии 14 октября губернатор Владимир Владимиров назвал 20 октября сроком завершения реконструкции, а 1 ноября — датой подачи горячей воды после технологических операций. Он также заявил, что власти будут разбираться с подрядчиком в судебном порядке.
23 октября губернатор сообщил, что реконструкция последнего участка завершена, а специалисты промывают и опрессовывают сеть. Тогда горячая вода уже вернулась в несколько районов, подачу в микрорайоны № 3–5 обещали восстановить до конца суток. До подачи тепла систему нужно безопасно заполнить и настроить: власти отдельно предупредили о необходимости избежать гидравлических ударов.