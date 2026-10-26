Прокуратура Буйнакска потребовала вернуть Нижнему Казанищу землю на 16 млн рублей
Прокуратура Буйнакска потребовала от главы Нижнего Казанища оформить возврат двух земельных участков, которые суд ранее постановил истребовать из чужого незаконного владения. Их стоимость ведомство оценило в 16 млн руб., сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Дагестан.
По данным надзорного ведомства, несмотря на приговор бывшему владельцу, сельская администрация не перерегистрировала права на землю и не вернула ее муниципалитету. Главе села внесли представление об устранении нарушений. О его рассмотрении и фактическом возврате участков прокуратура пока не сообщала.
Жителя республики осудили в июне 2026 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ — за мошенничество в особо крупном размере — и ч. 4 ст. 327 УК РФ — за подделку официальных документов. Администрация Нижнего Казанища заявила гражданский иск об истребовании участков из незаконного владения, и суд его удовлетворил. В сообщении прокуратуры не названы осужденный, срок наказания, кадастровые номера участков и то, вступил ли приговор в законную силу.
Ранее прокуратура сообщила о передаче уголовного дела в Буйнакский городской суд. Тогда следствие утверждало, что обвиняемый действовал в сговоре с руководителем коммерческой организации и по фиктивным документам оформил права на муниципальные земли общей площадью 10,39 га. Ущерб администрации оценили более чем в 19 млн руб.; на участки наложили арест, обвиняемого заключили под стражу. В январском сообщении речь шла о нескольких участках и предварительной оценке ущерба, а в октябрьском — о двух участках стоимостью 16 млн руб., истребованных судом.