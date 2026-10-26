Прокуратура Буйнакска потребовала вернуть Нижнему Казанищу землю на 16 млн рублей

Ранее прокуратура сообщила о передаче уголовного дела в Буйнакский городской суд. Тогда следствие утверждало, что обвиняемый действовал в сговоре с руководителем коммерческой организации и по фиктивным документам оформил права на муниципальные земли общей площадью 10,39 га. Ущерб администрации оценили более чем в 19 млн руб.; на участки наложили арест, обвиняемого заключили под стражу. В январском сообщении речь шла о нескольких участках и предварительной оценке ущерба, а в октябрьском — о двух участках стоимостью 16 млн руб., истребованных судом.