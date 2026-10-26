Единственный участник конкурса отремонтирует дороги под Саратовом за 114 млн
В течение двух лет подрядчик будет содержать 131 км дорог в Новобурасском районе
ГКУ Саратовской области «Дирекция дорожного хозяйства» выбрало подрядчика, который займется содержанием дорог в Новобурасском районе в течение 2027–2028 года. “Ъ” нашел подробности в ЕИС «Госзакупки».
Учреждение опубликовало тендер 30 сентября. За это время поступила только одна заявка. Потенциальный подрядчик предложил выполнить работы по максимальной стоимости контракта — 114,55 млн руб. Имя исполнителя на момент публикации неизвестно.
В проектной документации указано, что подрядчику предстоит содержать (в том числе проводить капитальный ремонт) 131 км муниципальных дорог. Речь идет о 16 участках, среди которых обход в районе села Тепловка, дорога в Лох и Красную речку, а также в Петровск. Исполнитель должен приступить к обязанностям 1 января 2027 года, закончить — 31 декабря 2028-го.
С 2024 года подряды на содержание дорог в Новобурасском и соседних районах, подавая единственную заявку, регулярно получает ООО «Дорстрой». Компания зарегистрирована в Вольске Саратовской области 13 января 2011 года (Rusprofile). Бессменный руководитель и учредитель организации — Хачик Симонян. 2025 год «Дорстрой» закончил с выручкой 721 млн руб. (+49% год к году) и прибылью 45 млн руб. (+56%). Суммарно государственные и муниципальные заказчики заключили с обществом 133 контракта общей стоимостью порядка 3 млрд руб. Большую часть договоров «Дострой» подписывал с «Дирекцией дорожного хозяйства».