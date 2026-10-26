Единственный участник конкурса отремонтирует дороги под Саратовом за 114 млн

С 2024 года подряды на содержание дорог в Новобурасском и соседних районах, подавая единственную заявку, регулярно получает ООО «Дорстрой». Компания зарегистрирована в Вольске Саратовской области 13 января 2011 года (Rusprofile). Бессменный руководитель и учредитель организации — Хачик Симонян. 2025 год «Дорстрой» закончил с выручкой 721 млн руб. (+49% год к году) и прибылью 45 млн руб. (+56%). Суммарно государственные и муниципальные заказчики заключили с обществом 133 контракта общей стоимостью порядка 3 млрд руб. Большую часть договоров «Дострой» подписывал с «Дирекцией дорожного хозяйства».