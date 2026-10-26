Эксперт связала неформальную занятость на Кавказе с давлением на зарплаты
Неформальная занятость в Северо-Кавказском федеральном округе влияет на официальную статистику зарплат и усиливает конкуренцию между малыми предприятиями. Об этом заявила доцент кафедры государственного, муниципального управления и экономики труда СКФУ Евгения Кривокора. По ее словам, к «серым» схемам чаще прибегает малый бизнес, которому сложнее выдерживать издержки легальной работы, цитирует эксперта пресс-служба университета.
В неформальном секторе работодатели могут не перечислять за работников налоги и страховые взносы. При этом они иногда предлагают больший доход «на руки», чем легальные компании. Это затрудняет конкуренцию за сотрудников и ограничивает возможности бизнеса, который оформляет трудовые отношения, повышать официальные зарплаты, пояснила эксперт. Госпожа Кривокора считает, что рост неформальной занятости может указывать на то, что малому бизнесу становится труднее работать легально.
В комментарии приведены региональные данные: доля такой занятости в Ингушетии достигла 68,6%, а в Дагестане ее прирост составил 12,3%. Эксперт связывает дагестанскую динамику с семейным малым бизнесом в сельском хозяйстве и регистрацией самозанятых на фоне проектов по закладке садов. В Кабардино-Балкарии показатель, по ее словам, снижается благодаря легализации малого бизнеса и распространению платформенной занятости, но все еще превышает 50%.
Последние доступные расчеты FinExpertiza по данным Росстата относятся ко II кварталу 2026 года. Они показывают, что в неформальном секторе работали 41,9% занятых жителей СКФО — почти 2 млн человек. В Ингушетии доля достигла 68,6%, в Кабардино-Балкарии — 51,2%, в Дагестане — 44,2%. По России показатель составил 20,4%, или 15,24 млн человек.
Росстат относит к занятым в неформальном секторе работников предприятий без статуса юридического лица, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и тех, кто работает у физических лиц. Такая занятость не всегда означает нелегальную работу или уклонение от налогов: многие производят и продают законные товары и услуги. Поэтому показатель 44,2% по Дагестану нельзя напрямую сравнивать с приростом 12,3%, указанным в сегодняшнем комментарии: первый отражает долю занятых, второй — изменение за определенный период.
Неформальная работа помогает людям получать доход, но может оставить их без страховых выплат, оплачиваемого больничного и пенсионных отчислений. По оценке госпожи Кривокоры, распространение таких схем одновременно ослабляет позиции легального малого бизнеса и снижает социальную защищенность работников. Её комментарий приводит региональные примеры, а свежая статистика показывает, что Северный Кавказ сохраняет наиболее высокие в стране доли занятых вне корпоративного сектора.