Эксперт связала неформальную занятость на Кавказе с давлением на зарплаты

Росстат относит к занятым в неформальном секторе работников предприятий без статуса юридического лица, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и тех, кто работает у физических лиц. Такая занятость не всегда означает нелегальную работу или уклонение от налогов: многие производят и продают законные товары и услуги. Поэтому показатель 44,2% по Дагестану нельзя напрямую сравнивать с приростом 12,3%, указанным в сегодняшнем комментарии: первый отражает долю занятых, второй — изменение за определенный период.