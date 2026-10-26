Суд обязал выплатить сотрудникам института в КЧР более 19,7 млн руб. недоначисленной зарплаты
В Карачаево-Черкесии более 50 сотрудников республиканского института гуманитарных исследований имени Х. Х. Хапсирокова получат свыше 19,7 млн руб. недоначисленной заработной платы за 2021–2024 годы. Суд удовлетворил иск прокуратуры, поданный в интересах 51 работника, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
Проверка прокуратуры выявила, что администрация учреждения не обеспечила доведение средней зарплаты научных сотрудников до 200% от средней заработной платы по региону, как того требует законодательство. Недоплата составляла от 5 тыс. до 10 тыс. руб. в месяц на одного работника.
По итогам рассмотрения иска суд постановил взыскать в пользу сотрудников более 19,7 млн руб. недоначисленной зарплаты.