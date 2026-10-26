Суд обязал выплатить сотрудникам института в КЧР более 19,7 млн руб. недоначисленной зарплаты

Проверка прокуратуры выявила, что администрация учреждения не обеспечила доведение средней зарплаты научных сотрудников до 200% от средней заработной платы по региону, как того требует законодательство. Недоплата составляла от 5 тыс. до 10 тыс. руб. в месяц на одного работника.