Экспорт СКЖД по западной ветке «Север—Юг» вырос на 30%

По данным РЖД, за девять месяцев по всему коридору перевезли 8,9 млн тонн грузов — на 9,6% больше год к году. В сентябре объем достиг 1,1 млн тонн, прибавив 32,2%. Перевозки по западной ветке выросли на 9,2%, по транскаспийской — на 19,3%. Такие данные приводит отраслевое издание 1520 International, ссылаясь на пресс-службу РЖД. В сентябре эксперты связывали ускорение перевозок по коридору прежде всего с зерном: Иран стал крупнейшим покупателем российских зерновых в текущем сельхозсезоне, причем значительную роль сыграли поставки через Каспий. Этот фактор помогает объяснить общую динамику, но сам по себе не доказывает причину роста отгрузок именно на СКЖД.