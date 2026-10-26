Экспорт СКЖД по западной ветке «Север—Юг» вырос на 30%
За январь—сентябрь 2026 года станции Северо-Кавказской железной дороги (СЖД) отправили по западной ветке международного транспортного коридора «Север—Юг» 520 тыс. тонн экспортных грузов — на 30,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.
Быстрее всего росли отгрузки зерна — вдвое — и промышленных товаров — в 1,9 раза. В перечень грузов также вошли промышленное сырье, продукты перемола, жмыхи, нефтеналивные грузы, комбикорма, черные металлы, контейнерные отправки, сахар, строительные грузы, метизы, химикаты и сода.
Показатель в 520 тыс. тонн отражает экспортную погрузку на станциях СКЖД для отправки по западному маршруту, а не весь поток этой ветки или коридора. Для сравнения: за январь—август железная дорога отчиталась о 400 тыс. тонн и росте почти на 28%. За месяц, таким образом, показатель прибавил около 120 тыс. тонн, хотя сопоставлять его напрямую с общей статистикой РЖД нельзя: она охватывает другой масштаб перевозок.
По данным РЖД, за девять месяцев по всему коридору перевезли 8,9 млн тонн грузов — на 9,6% больше год к году. В сентябре объем достиг 1,1 млн тонн, прибавив 32,2%. Перевозки по западной ветке выросли на 9,2%, по транскаспийской — на 19,3%. Такие данные приводит отраслевое издание 1520 International, ссылаясь на пресс-службу РЖД. В сентябре эксперты связывали ускорение перевозок по коридору прежде всего с зерном: Иран стал крупнейшим покупателем российских зерновых в текущем сельхозсезоне, причем значительную роль сыграли поставки через Каспий. Этот фактор помогает объяснить общую динамику, но сам по себе не доказывает причину роста отгрузок именно на СКЖД.
Западная ветка идет из России через Азербайджан в Иран и далее к портам Персидского залива. Ее железнодорожную часть пока разрывает участок Решт—Астара длиной около 162 км: грузы приходится перегружать на автомобильный транспорт или вести мультимодально. Российский Минтранс оценивал будущую пропускную способность западного маршрута после строительства участка как минимум в 15 млн тонн в год. В сентябре 2026 года иранская сторона заявляла о подготовке к строительству, а в июне возобновились инженерные изыскания; завершение проекта зависит от заключения исполнительного контракта и начала работ.
Пока недостающее звено не построили, рост погрузки на СКЖД показывает увеличение отправок по направлению, но не означает, что западная ветка уже работает как непрерывный железнодорожный маршрут. РЖД параллельно развивает пограничную инфраструктуру: станцию Самур-2 планируют расширить до мощности 20 млн тонн к 2028 году. При этом оператор «РЖД Логистика» продолжает испытывать мультимодальные сервисы: летом компания впервые доставила керамогранит из Ирана в Россию по западному маршруту. 1520 International приводит данные о расширении Самура и росте перевозок, а «Транс.ру» описывает тестовую отправку. Увеличение зерновых и промышленных отправок идет на фоне роста грузопотока по всему МТК, но железнодорожная связность западного направления еще зависит от строительства в Иране.