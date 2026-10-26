Депутата села в Дагестане арестовали по делу о мошенничестве на 7,2 млн рублей

По версии следствия, депутат и другие лица вступили в сговор, чтобы незаконно получить права на земельный участок коттеджного поселка и долю в одном из обществ. Потерпевшему предложили передать права аренды участка и 100% доли в уставном капитале ООО «Милдом», пообещав взамен после завершения строительства передать ему девять готовых коттеджей.