Депутата села в Дагестане арестовали по делу о мошенничестве на 7,2 млн рублей
Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу депутата собрания депутатов села Кумух Лакского района Дагестана, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Он пробудет под арестом до 22 декабря 2026 года включительно, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
По версии следствия, депутат и другие лица вступили в сговор, чтобы незаконно получить права на земельный участок коттеджного поселка и долю в одном из обществ. Потерпевшему предложили передать права аренды участка и 100% доли в уставном капитале ООО «Милдом», пообещав взамен после завершения строительства передать ему девять готовых коттеджей.
Как считают следователи, потерпевший, введенный в заблуждение, передал права и обязанности арендатора участка, а также оформил договор купли-продажи всей доли в ООО «Милдом» в пользу одного из предполагаемых участников схемы. Ущерб оценили в 7,2 млн руб.
Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.