Экс-начальника отдела астраханской налоговой приговорили к семи годам колонии

Советский райсуд установил, что к фигурантке обратился представитель коммерческой организации для ускорения проведения камеральной налоговой проверки. За это в качестве вознаграждения он передал госпоже Богдановой более 3 млн руб. Из этой суммы 1 млн руб. осужденная как посредник передала двум сотрудникам налоговой за их работу в рамках проверки. Оставшиеся средства фигурантка оставила себе.