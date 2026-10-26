Экс-начальника отдела астраханской налоговой приговорили к семи годам колонии
За посредничество в даче взятки
В Астрахани суд приговорил бывшего начальника отдела камерального контроля НДС регионального УФНС России Алевтину Богданову к семи годам колонии общего режима. Госслужащую признали виновной в двух эпизодах посредничества во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в прокуратуре Астраханской области.
Советский райсуд установил, что к фигурантке обратился представитель коммерческой организации для ускорения проведения камеральной налоговой проверки. За это в качестве вознаграждения он передал госпоже Богдановой более 3 млн руб. Из этой суммы 1 млн руб. осужденная как посредник передала двум сотрудникам налоговой за их работу в рамках проверки. Оставшиеся средства фигурантка оставила себе.
Судья Никита Ферапонтов также назначил бывшему начальнику отдела региональной налоговой штраф в 4,5 млн руб. Сумму вознаграждения в размере 2,1 млн руб. конфисковали в доход государства. В производстве суда также находятся уголовные дела в отношении взяткодателя и взяткополучателя.