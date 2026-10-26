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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Ярославль

Ярославская спортсменка выиграла чемпионат мира по кикбоксингу

Ярославская спортсменка Анастасия Мошкина стала чемпионкой мира по кикбоксингу в дисциплине К-1 в весовой категории до 60 кг. Соревнования WKF-2026 прошли в колумбийском городе Картахена-де-Индиас. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что сборная России завершила чемпионат с 95 медалями, в том числе 66 золотыми, 22 серебряными и семью бронзовыми. В соревнованиях участвовали более 2 тыс. спортсменов из 70 стран, в том числе 92 представителя России.
Виктория Самко