Ярославская спортсменка выиграла чемпионат мира по кикбоксингу

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что сборная России завершила чемпионат с 95 медалями, в том числе 66 золотыми, 22 серебряными и семью бронзовыми. В соревнованиях участвовали более 2 тыс. спортсменов из 70 стран, в том числе 92 представителя России.