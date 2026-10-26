УМВД раскрыло подробности жестокого убийства женщины в Орске
Нападавшего с ножом задержали сотрудники ДПС
Региональное УМВД раскрыло подробности убийства женщины, которое было совершено на Краматорской улице в Орске. Ведомство опубликовало сведения в официальном канале Мax в понедельник, 26 октября.
Выяснилось, что в момент убийства недалеко от места происшествия находились сотрудники ДПС, которые услышали крики о помощи. Заехав во двор, сотрудники увидели, как мужчина бьет жертву ножом, и задержали его. 35-летнего фигуранта передали следователям, а женщине вызвали скорую медицинскую помощь, но она скончалась до приезда медиков.
Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что задержанный — муж погибшей. Перед трагедией между ними произошел конфликт на почве ревности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).