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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Урал

Главную елку Екатеринбурга могут перенести из центра в парк Маяковского

Главную новогоднюю елку Екатеринбурга в этом году могут перенести из Исторического сквера в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Об этом сообщил близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Главная елка города с максимальной вероятностью переедет из Исторического сквера в ЦПКиО — это главная городская площадка. Еще одна, понятно,— квартал Михаила Архангела, там тоже будет хорошо»,— говорится в сообщении канала.
При этом отмечается, что центр города без новогоднего оформления не останется. На площади 1905 года планируют организовать каток с елкой, а Исторический сквер также украсят к праздникам.
Отметим, что главная елка Екатеринбурга уже не в первый раз меняет местоположение. До 2023 года она стояла на площади 1905 года, а затем ее перенесли в Исторический сквер.
Полина Бабинцева