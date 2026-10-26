Для основателя «Дорожника» Арутюна Акопяна это не первая встреча с правосудием: в 2021 году, занимая пост гендиректора компании и депутата горсовета Петровска (избран в 2016 году от «Единой России»), суд приговорил его к 2,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП. Авария произошла 10 августа 2020 года: Infiniti QX80 сбил 68-летнюю женщину на «зебре». Водитель скрылся с места происшествия. Потерпевшая скончалась в тот же день. Следствие предъявило обвинение в оставлении места ДТП (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Петровский горсуд вынес решение по ч. 3 — без квалифицирующих признаков опьянения или оставления места ДТП. Господина Акопяна также на три года лишили водительских прав и взыскали с него 1 млн руб. в пользу потерпевшей стороны.