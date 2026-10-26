Уголовное — дело семейное
В Саратове руководителей «Дорожника» Акопянов обвинили в сокрытии имущества
СКР Саратовской области предъявило обвинение троим фактическим руководителям петровского дорожно-строительного ООО «Дорожник». Фигурантами дела о сокрытии активов от налоговой на сумму более 14 млн руб. стали основатель компании, экс-депутат и «Почетный строитель России» Арутюн Акопян, а также двое его сыновей. К осени 2026 года налоговый долг компании превысил 215 млн руб. С января организация находится в процессе банкротства. Активы безуспешно пытались продать в 2024–2025 годах: сначала за 1,5 млрд руб., затем за 780 млн руб.
Как сообщило СУ СКР по Саратовской области, троим фактическим руководителям ООО «Дорожник» предъявили обвинение в сокрытии денежных средств и имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Санкция статьи предусматривает штраф от 500 тыс. до 2 млн руб. либо до пяти лет принудительных работ или лишения свободы. Дело завели по материалам региональных управлений ФСБ и ФНС. “Ъ” не удалось связаться с фигурантами.
По версии следствия, в период с ноября 2025 года по февраль 2026 года обвиняемые, зная о претензиях фискальных органов, вывели имущество предприятия на сумму более 14 млн руб. Чтобы избежать обеспечительных мер налогового органа — ареста техники и блокировки счетов, — дорожники перерегистрировали принадлежащие компании автомобили и спецтехнику на иных лиц. Как уточнил источник “Ъ” в правоохранительных органах, фигурантами стали 68-летний глава семейства Арутюн Акопян и его сыновья: 40-летний гендиректор «Дорожника» Саяд Акопян и 39-летний бывший гендиректор Мисак Акопян. Суд поместил первых двоих фигурантов под домашний арест, третьему запретил определенные действия.
Формально единственным участником ООО «Дорожник» (100% с июля 2014 года) и гендиректором (с сентября 2021 года) является Саяд Акопян (Rusprofile); до этого компанией руководил его отец. Статус «фактических руководителей» Арутюна и Мисака Акопянов следствие и источник в правоохранительных органах описывают без ссылки на реестровые данные.
Новый эпизод стал продолжением развернувшегося в 2026 году масштабного уголовного преследования семейного бизнеса. В конце апреля в отношении Саяда Акопяна и его сына СКР завел три дела. Первое — об уклонении от уплаты налогов на 74 млн руб. (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, в 2020–2022 годах в декларации по НДС и налогу на прибыль фигуранты вносили заведомо ложные сведения о сделках с 14 контрагентами. Второе дело — о легализации 36 млн руб. через договоры лизинга автомобилей (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в мае 2022 — октябре 2025-го. Третье дело — о сокрытии денежных средств организации на сумму более 8 млн руб., перечисленных контрагентам мимо расчетных счетов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ) в феврале — июле 2025 года. В августе 2026-го следователи завели четвертое дело — о неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). 26 августа Волжский райсуд Саратова заключил Саяда Акопяна под стражу, а 10 сентября облсуд заменил СИЗО домашним арестом.
Параллельно СКР занимается еще одним делом — о невыплате зарплат (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Фигурантами стали должностные лица «Дорожника». Данные о размере долга расходятся: региональные СМИ сообщали о 111,1 млн руб. за период с июня 2025 года по март 2026-го, тогда как Ъ со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека в РФ писал о более чем 11 млн руб. задолженности перед 62 сотрудниками. В сентябре стало известно о первом приговоре: Саяда Акопяна оштрафовали за сокрытие от приставов уже арестованной спецтехники и воспрепятствование исполнению судебного решения (ст. 312 и 315 УК РФ). Решение в законную силу не вступило. Следствие просило прокуратуру обжаловать смягчение меры пресечения.
Криминальные проблемы «Дорожника» развиваются на фоне финансовых. Компания, учрежденная в 1998 году (в Саратовскую область она перебралась из Пензенской в 2016-м), долгое время была одним из ключевых подрядчиков по ремонту дорог в регионе. Согласно открытым данным компания получила 186 госконтрактов на 3,7 млрд руб. (Rusprofile), из них 14 подрядов на 3,21 млрд руб. — от ГКУ СО «Дирекция дорожного хозяйства». «Дорожник» был субподрядчиком и у уфимского АО «ПУИС „УС-3 ФСИН России“», известного в рамках множества уголовных дел о получении без конкурсов подрядов по всей стране.
2024 год «Дорожник» закончил с выручкой 495 млн руб. (-10% год к году), убытком 117 млн руб. (-1717%). Также компания получила за последние годы десятки претензии от контрагентов от и кредиторов по всей стране. На момент публикации за компанией числилось 565 исполнительных производств на 582 млн руб., из которых невыплаченными остаются 307 млн руб. (Rusprofile).
Летом 2024 года господа Акопяны выставили бизнес на продажу за 1,5 млрд руб. Покупателю предложили земельные участки, административное здание, гараж, склад и парк техники. Спроса на проблемный актив не было: к осени 2025 года ценник снизился до 780 млн руб., а затем продавец удалил объявление. Параллельно ФНС, чьи требования превысили 215 млн руб., добилась несостоятельности «Дорожника»: в январе Арбитражный суд Саратовской области запустил процедуру. Отметка «в процессе банкротства» появилась в ЕГРЮЛ 29 января 2026-го, а процедуру наблюдения суд ввел 24 июня. Временным управляющим стал Сергей Свиридов.
На период налогового принуждения, как полагают следователи, руководство компании решило перерегистрировать технику. Имущество «Дорожника» с 2024 года находится в залоге у ФНС (в обмен на трехлетнюю рассрочку по долгу). В августе 2025-го инспекция потребовала обратить на комплекс взыскание — в феврале 2026 года суд удовлетворил иск, в апреле решение поддержал 12 Апелляционный арбитражный суд. К январю 2026 года операции были приостановлены по счетам компании в семи банках. Приставы арестовали часть техники.
Для основателя «Дорожника» Арутюна Акопяна это не первая встреча с правосудием: в 2021 году, занимая пост гендиректора компании и депутата горсовета Петровска (избран в 2016 году от «Единой России»), суд приговорил его к 2,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП. Авария произошла 10 августа 2020 года: Infiniti QX80 сбил 68-летнюю женщину на «зебре». Водитель скрылся с места происшествия. Потерпевшая скончалась в тот же день. Следствие предъявило обвинение в оставлении места ДТП (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Петровский горсуд вынес решение по ч. 3 — без квалифицирующих признаков опьянения или оставления места ДТП. Господина Акопяна также на три года лишили водительских прав и взыскали с него 1 млн руб. в пользу потерпевшей стороны.