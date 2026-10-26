ТПП Башкирии стала институциональным членом Азиатской академии наук

«Это важный шаг в наращивании научно-технологического потенциала нашего региона, поддержке трансфера технологий и продвижении уникальных разработок, — заявил президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов. — У ТПП РБ есть для этого все инструменты: от деловых связей с ключевыми партнерами в области высоких технологий до опыта внедрения научных исследований в промышленном производстве».