ТПП Башкирии стала институциональным членом Азиатской академии наук
Торгово-промышленной палате Башкирии присвоен статус институционального члена Азиатской академии наук. Об этом было объявлено в ходе генеральной ассамблеи Азиатской академии наук и первого Азиатского научного форума высокого уровня «Пояс и путь: Формирование общего научно-технологического будущего».
«Это важный шаг в наращивании научно-технологического потенциала нашего региона, поддержке трансфера технологий и продвижении уникальных разработок, — заявил президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов. — У ТПП РБ есть для этого все инструменты: от деловых связей с ключевыми партнерами в области высоких технологий до опыта внедрения научных исследований в промышленном производстве».
Господин Хакимов отметил, что республиканская палата давно сотрудничает с КНР. Так, в стране работает торговый дом «Башкортостан», где для членов ТПП Башкирии предусмотрен склад временного хранения продукции, презентационная зона и офис для представительства.