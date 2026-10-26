Бывшего саратовского пристава оштрафовали за сокрытие автомобилей от конфискации

По данным следствия, в период с 18 февраля по 10 апреля этого года судебный пристав-исполнитель прекратил розыск автомобилей, которые должны были перейти в собственность государства. Для этого осужденный внес в служебный документ ложные сведения и помог скрыть транспортные средства от исполнения решения суда.