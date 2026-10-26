Бывшего саратовского пристава оштрафовали за сокрытие автомобилей от конфискации
Бывшему судебному приставу из Саратовской области суд назначил штраф за превышение должностных полномочий. Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 286 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.
По данным следствия, в период с 18 февраля по 10 апреля этого года судебный пристав-исполнитель прекратил розыск автомобилей, которые должны были перейти в собственность государства. Для этого осужденный внес в служебный документ ложные сведения и помог скрыть транспортные средства от исполнения решения суда.
Преступную деятельность бывшего пристава СОСП ГМУ ФССП России выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ. По данным ряда региональных СМИ, речь идет о приставе, который занимался розыском автомобилей, принадлежащих главному инженеру МУП «Усть-Курдюм Водоканал» Василию Дерябину. Чиновника осудили за получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в сентябре прошлого года.