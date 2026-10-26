УФАС заблокировало ремонт дороги Лермонтов-Черкесск за 110 млн рублей из-за нарушений
Карачаево-Черкесское УФАС потребовало исправить документацию конкурса на капремонт двух километров дороги «Лермонтов—Черкесск—подъезд к пгт Ударный». Начальная цена контракта составляет 109,49 млн руб. Проверка выявила ошибки в сметах, гарантийных требованиях, сроках оплаты и графике работ. Управление также передало материалы дела должностному лицу для решения вопроса об административном производстве, следует из данных ЕАИС Закупки.
Инспекция УФАС начала проверку после мониторинга Единой информационной системы и обнаружила признаки нарушений у заказчика — «Карачаевочеркесавтодора». Решение от 7 октября не сообщает об отмене конкурса: оно признает нарушения и предписывает заказчику их устранить. В карточке закупки позже появилось сообщение, что с 8 октября заключить контракт нельзя до исполнения предписания. Значит, закупка оказалась заблокирована, но это само по себе не означает, что заказчик отменил ее.
Самую крупную конкретную ошибку проверяющие нашли в сметном файле. Его лист относился к другому отрезку той же дороги — километрам 6+000—8+000, тогда как конкурс охватывал километры 4+000—6+000. Из чужого расчета в смету закупки попали 27 210,86 т отходов V класса опасности стоимостью 621 387,20 руб. Кроме того, в файле сохранился скрытый лист «Зимние_БЦ» с названием другого проекта — строительства улицы Лунина, проспекта Авиаторов и проезда до улицы Кондратенко. Файл также содержал внешние ссылки на другие локальные расчеты. По оценке инспекции, участники не могли однозначно определить объем и стоимость работ; ошибка создавала риск, что неверные показатели попадут в контракт.
Проверка нашла и устаревшие гарантийные условия. Техническое задание ссылалось на приказ Минтранса № 37 от 5 февраля 2019 года, который утратил силу в 2023 году. Действующие типовые условия установило постановление правительства № 1066 от 29 июня 2023 года. При этом проект контракта уже ссылался на постановление № 1066, а техническое задание оставляло прежний приказ. Так заказчик включил в комплект документов две несовместимые основы для определения гарантий.
Еще одно противоречие касалось оплаты: один пункт проекта контракта давал заказчику семь рабочих дней после приемки, другой — до десяти. График платежей также предусматривал десять дней, а расчеты должны были проходить через казначейское сопровождение. Участник не мог точно понять, когда возникнет просрочка оплаты.
Наконец, извещение и график работ расходились по срокам второго этапа. Извещение отводило ему период с 1 января по 29 декабря 2027 года и цену 88,49 млн руб.; график выполнения работ завершал этап 15 ноября. Первый этап оценивался в 21 млн руб. и должен был закончиться 31 декабря 2026 года. Инспекция указала, что такие расхождения мешали участникам оценить сроки исполнения и ответственность за их нарушение.
УФАС признало, что «Карачаевочеркесавтодор» нарушил требования к полноте и достоверности сведений, описанию объекта, условиям контракта, оплате и этапам работ. Решение обязывает заказчика устранить нарушения; материалы проверки передали для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела. В карточке конкурса указано, что проверка заблокировала заключение контракта до исполнения предписания.