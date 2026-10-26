УФАС заблокировало ремонт дороги Лермонтов-Черкесск за 110 млн рублей из-за нарушений

Инспекция УФАС начала проверку после мониторинга Единой информационной системы и обнаружила признаки нарушений у заказчика — «Карачаевочеркесавтодора». Решение от 7 октября не сообщает об отмене конкурса: оно признает нарушения и предписывает заказчику их устранить. В карточке закупки позже появилось сообщение, что с 8 октября заключить контракт нельзя до исполнения предписания. Значит, закупка оказалась заблокирована, но это само по себе не означает, что заказчик отменил ее.