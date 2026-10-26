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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

Платную парковку в Петербурге не будут расширять в 2027 году

Зону платной парковки в Санкт-Петербурге не будут расширять в 2027 году. Предварительно, новые территории могут включить в нее в 2029-м. Об этом на заседании транспортной комиссии Законодательного собрания сообщила заместитель председателя городского комитета по транспорту Александра Бахмутская, пишет «Фонтанка».
В Петербурге отложили расширение зоны платной парковки до 2029 года

В Петербурге отложили расширение зоны платной парковки до 2029 года

Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Платная парковочная зона не расширится в 2027 году, ориентировочно — в 2029-м»,— отмечает издание.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что законодательное собрание Санкт-Петербурга приступило к обсуждению инициативы губернатора о повышении штрафов за неоплату парковки — пока на уровне комиссий. Для физлиц штраф собираются поднять до 5 тыс. рублей. Бизнесу придется хуже. Предпринимателям, прежде всего каршерингу, грозит повышение в 10 раз — с 3 тыс. до 30 тыс. рублей.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор