Платную парковку в Петербурге не будут расширять в 2027 году
Зону платной парковки в Санкт-Петербурге не будут расширять в 2027 году. Предварительно, новые территории могут включить в нее в 2029-м. Об этом на заседании транспортной комиссии Законодательного собрания сообщила заместитель председателя городского комитета по транспорту Александра Бахмутская, пишет «Фонтанка».
«Платная парковочная зона не расширится в 2027 году, ориентировочно — в 2029-м»,— отмечает издание.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что законодательное собрание Санкт-Петербурга приступило к обсуждению инициативы губернатора о повышении штрафов за неоплату парковки — пока на уровне комиссий. Для физлиц штраф собираются поднять до 5 тыс. рублей. Бизнесу придется хуже. Предпринимателям, прежде всего каршерингу, грозит повышение в 10 раз — с 3 тыс. до 30 тыс. рублей.