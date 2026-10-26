В регионах стартовала «Монетная неделя»
ЦБ запускает масштабную акцию по обмену мелочи на банкноты
Масштабная акция «Монетная неделя» стартует в России, в том числе в Приволжском федеральном округе. Жители Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей приглашаются принять участие в обмене монет на банкноты. Об этом сообщает ЦБ РФ.
Акция проводится с 26 октября по 7 ноября 2026 года. В регионах будут работать тысячи пунктов приема монет, которые входят в общероссийскую сеть из более чем 20 тысяч точек.
Сдать накопленные монеты можно несколькими способами: в отделениях банков, в торговых точках-участниках, а также с зачислением на банковский счет. Важным преимуществом акции является отсутствие комиссии при обмене монет на банкноты.
С момента запуска акции в 2023 году россияне вернули в оборот более 270 млн монет общей стоимостью около 1,2 миллиарда рублей.
Подробную информацию об условиях участия и адресах пунктов приема можно найти на официальном сайте монетнаянеделя.рф. Организаторы призывают жителей заранее ознакомиться с условиями акции и спланировать удобное время для обмена монет.