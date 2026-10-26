В Челябинской области экс-депутату ужесточили наказание за кражу топлива
Челябинский областной суд ужесточил приговор бывшему члену собрания депутатов Сосновского района Павлу Ленку и четырем местным жителям за кражу топлива на 18 млн руб. (по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что в 2024 году соучастники под руководством депутата сделали врезку на участке магистрального нефтепровода Уфа — Петропавловск в Сосновском районе и похитили более 365 т дизельного топлива. Ущерб АО «Транснефть-Урал» составил 18 млн руб. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.
В ноябре 2025 года подельников приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима каждого. Прокуратура обжаловала решение, указав, что суд исключил при назначении наказания совершение преступления в составе организованной группы. Облсуд согласился с позицией обвинения. Бывшему депутату дали шесть лет колонии, его сообщникам — от четырех до пяти лет. Кроме того, конфискованы предметы, использованные при совершении преступления: телефоны, расширительный бак, грузовой тягач и полуприцеп.