В Челябинской области экс-депутату ужесточили наказание за кражу топлива

В ноябре 2025 года подельников приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима каждого. Прокуратура обжаловала решение, указав, что суд исключил при назначении наказания совершение преступления в составе организованной группы. Облсуд согласился с позицией обвинения. Бывшему депутату дали шесть лет колонии, его сообщникам — от четырех до пяти лет. Кроме того, конфискованы предметы, использованные при совершении преступления: телефоны, расширительный бак, грузовой тягач и полуприцеп.