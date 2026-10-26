Бывшие руководители «АвтоВазБанка» Николай Таран и Елена Казымова заочно осуждены
Центральный районный суд Тольятти Самарской области заочно вынес приговор бывшим руководителям ОАО «АвтоВазБанк» Николаю Тарану и Елене Казымовой. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Оба признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «отмывании» денег (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и незаконном получении кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ).
Как выяснили в ГСУ ГУ МВД по Самарской области, в 2013-2015 годах председатель совета директоров банка Николай Таран и президент организации Елена Казымова обеспечили выдачу банком «более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным с ними организациям на сумму свыше 1,5 млрд руб.». Позже деньги ввели в легальный оборот посредством переводов на счета сторонних компаний по фиктивным основаниям.
Кроме того, в 2018 году Николай Таран, используя подконтрольное ему ЗАО «Фосфохим», получил три заведомо невозвратных займа у АО «Роскат» на сумму свыше 500 млн руб. Деньги введены в легальный оборот по преступной схеме через аффилированные компании.
В 2018-2019 годах Николай Таран, занимая должность генерального директора ООО «Роскат-Капитал», незаконно получил от имени общества кредит в банке «Траст» на общую сумму более 2 млрд руб., представив банку подложные сведения о завышении стоимости активов организации и занижении размера ее обязательств. Ущерб банку оценивается в размере 1,6 млрд руб.
Николай Таран и Елена Казымова с 2023 года находятся в международном розыске.
Суд заочно приговорил Николая Тарана к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. руб. и лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на срок 3 года. Елена Казымова приговорена к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. руб. и лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
На имущество подсудимых и их родственников стоимостью свыше 1 млрд руб. наложен арест. Речь идет об элитном жилье, автомобилях, земельных участках, долях в уставных капиталах организаций, грузовом транспорте, нежилых зданиях и т. д.