Бывшие руководители «АвтоВазБанка» Николай Таран и Елена Казымова заочно осуждены

Суд заочно приговорил Николая Тарана к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. руб. и лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на срок 3 года. Елена Казымова приговорена к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. руб. и лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.