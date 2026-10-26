Генерал-майор дослужился до вице

Правительство Петербурга, согласно городскому законодательству, не может превышать 15 человек. Сейчас их 14. При этом в Смольном по-прежнему нет «профильного» вице-губернатора, который отвечал бы за вопросы здравоохранения. Последним таким чиновником был Константин Звоник, который продержался на этой должности примерно полгода, с февраля по август 2025 года. После его ухода контроль над деятельностью комитета по здравоохранению перешел Владимиру Омельницкому, который также проработал в кресле вице-губернатора недолго. До перехода в правительство господин Омельницкий возглавлял Петроградский район. Губернатор Беглов повысил его до вице-губернатора в январе 2025 года. Уже в сентябре 2026 года чиновник избрался депутатом в Законодательное собрание Петербурга. После ухода господина Омельницкого в городской парламент сфера здравоохранения перешла в зону ответственности вице-губернатора Натальи Чечиной.