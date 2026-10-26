Генерал-майор дослужился до вице
Беглов назначил главу комитета по внешним связям своим заместителем
Губернатор Александр Беглов принял первое масштабное кадровое решение в правительстве Санкт-Петербурга после ухода Владимира Омельницкого в Законодательное собрание. Новым вице-губернатором стал Евгений Григорьев, возглавляющий комитет по внешним связям. В городском правительстве он не новичок.
Председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев с 26 октября начнет работу в новом качестве. Глава города Александр Беглов назначил его на пост вице-губернатора. При этом чиновник сохранит за собой кресло главы комитета по внешним связям и продолжит курировать вопросы международных связей и межрегионального сотрудничества. Господин Григорьев стал единственным вице-губернатором, возглавляющим комитет. Как сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе губернатора, дополнительных комитетов и управлений в зоне ответственности господину Григорьеву не добавили.
В Смольном господин Григорьев начал трудиться еще при губернаторе Георгии Полтавченко — он назначил его на пост председателя комитета по внешним связям в марте 2014 года. 68-летний чиновник остается самым опытным старожилом на руководящей должности в Смольном. Он непрерывно занимает свой пост более 12 лет. Впрочем, в ответственном за международные контакты ведомстве и до этого начальство менялось редко. Предшественник господина Григорьева Александр Прохоренко занимал должность более десяти лет.
Евгений Григорьев родился в Красноярском крае в семье военнослужащего. В трехлетнем возрасте переехал в Ленинград. В 1985 году окончил Высшую школу КГБ (сейчас — Академия ФСБ), работал на оперативных и руководящих должностях в системе госбезопасности. С 1996 возглавлял управления международного сотрудничества в Федеральной службе налоговой полиции, комитете по финансовому мониторингу, ФСКН. С 2009 года занимал высокие должности по вопросам внешней торговли и международной деятельности в «Объединенной судостроительной корпорации», «Промресурсе» и «Ростехнологиях». Имеет звание генерал-майора полиции.
Правительство Петербурга, согласно городскому законодательству, не может превышать 15 человек. Сейчас их 14. При этом в Смольном по-прежнему нет «профильного» вице-губернатора, который отвечал бы за вопросы здравоохранения. Последним таким чиновником был Константин Звоник, который продержался на этой должности примерно полгода, с февраля по август 2025 года. После его ухода контроль над деятельностью комитета по здравоохранению перешел Владимиру Омельницкому, который также проработал в кресле вице-губернатора недолго. До перехода в правительство господин Омельницкий возглавлял Петроградский район. Губернатор Беглов повысил его до вице-губернатора в январе 2025 года. Уже в сентябре 2026 года чиновник избрался депутатом в Законодательное собрание Петербурга. После ухода господина Омельницкого в городской парламент сфера здравоохранения перешла в зону ответственности вице-губернатора Натальи Чечиной.
Также в Смольном нет отдельного вице-губернатора, который курировал бы деятельность комитета имущественных отношений (КИО) и комитета по государственному контролю и охране памятников (КГИОП), хотя такая позиция предусмотрена распоряжением губернатора «О распределении обязанностей между вице-губернаторами Санкт-Петербурга». Сейчас эти ведомства распределены между разными чиновниками. Так, за КГИОП отвечает «строительный» вице-губернатор Николай Линченко, а за КИО — его коллега Николай Потапенко, курирующий силовой блок.