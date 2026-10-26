Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Урал

Умер основатель екатеринбургского агентства «Ночные новости» Дмитрий Макурин

В Екатеринбурге на 54-м году жизни скончался медиаменеджер, основатель информационного агентства «Ночные новости» Дмитрий Макурин. Об этом «Ъ-Урал» сообщила его супруга.

Александр Коряков / Коммерсантъ

Купить фото

Информационное агентство «Ночные новости» было основано в Екатеринбурге в 2004 году. Его корреспонденты круглосуточно выезжали на места ЧП, снимали фото и видео, которые затем использовали другие городские СМИ.

Прощание с Дмитрием Макуриным состоится 28 октября с 12:00 до 13:00 в траурном зале «Широкореченский» по адресу: Московский тракт, 7-й км, строение 7/2. Поминальный обед пройдет в 14:00 в кафе «Винтаж» на улице Фрунзе, 65.
Полина Бабинцева