Умер основатель екатеринбургского агентства «Ночные новости» Дмитрий Макурин
В Екатеринбурге на 54-м году жизни скончался медиаменеджер, основатель информационного агентства «Ночные новости» Дмитрий Макурин. Об этом «Ъ-Урал» сообщила его супруга.
Информационное агентство «Ночные новости» было основано в Екатеринбурге в 2004 году. Его корреспонденты круглосуточно выезжали на места ЧП, снимали фото и видео, которые затем использовали другие городские СМИ.
Прощание с Дмитрием Макуриным состоится 28 октября с 12:00 до 13:00 в траурном зале «Широкореченский» по адресу: Московский тракт, 7-й км, строение 7/2. Поминальный обед пройдет в 14:00 в кафе «Винтаж» на улице Фрунзе, 65.