Сбербанк выставил ростовскую ферму с 146 коровами за 73,5 млн рублей

До банкротства Ахмед Газиев развивал молочное хозяйство в Ремонтненском районе Ростовской области. По данным районной газеты «Рассвет», фермер получил почти 5 млн руб. гранта в 2020 году, когда только начинал дело. Эти средства он направил на покупку молочных коров и сельхозтехники. К октябрю 2024 года в хозяйстве, по публикации издания, было 738 голов крупного рогатого скота: 102 молочные коровы, 147 племенных телок и около 350 голов молодняка на откорме. Ферма производила около 200 тонн молока в год. Часть продукции закупала и перерабатывала компания из Пролетарска, часть оставалась в районе: хозяйство продавало молоко, творог и брынзу.