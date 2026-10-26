Сбербанк выставил ростовскую ферму с 146 коровами за 73,5 млн рублей
Финансовый управляющий Ахмеда Газиева выставил на торги три заложенных Сбербанку актива общей начальной стоимостью 75,87 млн руб., следует из данных федерального ресурса банкротств.
Самый дорогой лот — 146 коров за 73,49 млн руб. Еще два лота — пресс-подборщик ПР-Ф-145 2023 года выпуска за 791,5 тыс. руб. и кормораздатчик Trioliet Solomix 1 2024 года выпуска за 1,59 млн руб. Торги пройдут 3 декабря 2026 года в электронной форме на площадке «Альфалот». Заявки принимают с 27 октября по 2 декабря. Карточка торгов на Федресурсе указывает, что все три лота находятся в залоге у ПАО Сбербанк.
Цена стада составляет почти 96,9% общей стартовой стоимости лотов. Задаток для участия установлен в размере 10% начальной цены: около 7,35 млн руб. за коров, 158,8 тыс. руб. за кормораздатчик и 79,15 тыс. руб. за пресс-подборщик. Шаг торгов — 5%; на самом дорогом лоте каждое повышение составит около 3,67 млн руб. Победит участник, который предложит наибольшую цену. После торгов управляющий должен направить ему предложение заключить договор в течение пяти дней после подписания протокола. Покупатель должен подписать договор в следующие пять дней и полностью рассчитаться в течение 30 дней после его заключения.
Продажа проходит в деле о банкротстве № А53-171/2026. Арбитражный суд Ростовской области признал Ахмеда Газиева банкротом 17 марта 2026 года и ввел реализацию его имущества. Финансовым управляющим суд утвердил Романа Аскарова. В опубликованном объявлении о торгах сказано, что имущество принадлежит должнику и заложено Сбербанку. Размер требований банка и общая сумма долга в карточке продажи не указаны. Поэтому цена лотов сама по себе не показывает, какую часть задолженности покроют торги.
До банкротства Ахмед Газиев развивал молочное хозяйство в Ремонтненском районе Ростовской области. По данным районной газеты «Рассвет», фермер получил почти 5 млн руб. гранта в 2020 году, когда только начинал дело. Эти средства он направил на покупку молочных коров и сельхозтехники. К октябрю 2024 года в хозяйстве, по публикации издания, было 738 голов крупного рогатого скота: 102 молочные коровы, 147 племенных телок и около 350 голов молодняка на откорме. Ферма производила около 200 тонн молока в год. Часть продукции закупала и перерабатывала компания из Пролетарска, часть оставалась в районе: хозяйство продавало молоко, творог и брынзу.
В феврале 2025 года сообщалось о запуске нового коровника, который начали строить осенью 2024-го. Здание позволяло разместить более сотни животных; в хозяйстве также готовили автоматизированную молочную систему. Тогда ферма планировала принять телят от 200 коров в ходе весеннего отела. Ахмед Газиев выращивал пшеницу, суданку, сорго и люцерну, заготавливал силос и использовал собственные корма. В январе 2025 года фермер говорил газете, что из-за засушливого сезона пришлось докупить сено.
На торги выставили 146 коров — это больше, чем 102 молочные коровы, упомянутые газетой в 2024 году, но существенно меньше общего стада в 738 голов. Объявление не раскрывает породный состав животных, их возраст, продуктивность и состояние. Оно также не объясняет, где находятся остальные животные.
Закрытие хозяйства и начало процедуры пришлись на конец 2025 — начало 2026 года. По данным реестровой карточки, Ахмед Газиев заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве 12 декабря 2025 года. За день до этого прекратилась регистрация его крестьянского фермерского хозяйства. 12 января 2026 года о намерении подать заявление сообщил Сбербанк. Судебное решение последовало 17 марта.