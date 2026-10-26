Жителей Челябинской области обвиняют в хранении безакцизных сигарет

По версии следствия, в 2024–2025 годах сообщники покупали по России сигареты без акциза и продавали их в торговом павильоне села Миасское. Часть продукции они хранили в гараже в поселке Мирный по месту жительства одного из подельников. В январе 2025 года во время операции из незаконного оборота были изъяты почти 22 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью около 3 млн руб.