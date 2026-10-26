Жителей Челябинской области обвиняют в хранении безакцизных сигарет
Прокуратура Красноармейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей области. Их обвиняют в хранении немаркированных табачных изделий (п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
По версии следствия, в 2024–2025 годах сообщники покупали по России сигареты без акциза и продавали их в торговом павильоне села Миасское. Часть продукции они хранили в гараже в поселке Мирный по месту жительства одного из подельников. В январе 2025 года во время операции из незаконного оборота были изъяты почти 22 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью около 3 млн руб.
В ходе следствия наложен арест на квартиру одного из обвиняемых в Копейске стоимостью свыше 2,7 млн руб. Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.