Госсовет Удмуртии предложит увеличить размер штрафа по КоАП в четыре раза
Действующий предел не менялся почти 20 лет
Госсовет Удмуртии намерен обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением увеличить базовый максимальный размер административного штрафа для граждан с 5 тыс. до 20 тыс. руб. Проект обращения включен в материалы к заседанию парламента 27 октября.
Вопрос рассмотрела комиссия Госсовета по общественной безопасности, регламенту и организации работы парламента. В обзоре документа говорится, что размер штрафа не менялся с 2007 года и сегодня «не является достаточной мерой ответственности».
Отметим, что по рядчу статей штрафы кратко выше. Например, за нарушение правил проведения митинга его размер может достигать 300 тыс.руб За управление автомобилем в пьяном виде — 30 тыс. руб. Госсовет предлагает Госдуме внести соответствующие изменения в ст. 3.5 КоАП РФ