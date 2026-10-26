Ученые ПНИПУ впервые в России нашли способ перевода газотурбинных установок на водород

Современные газотурбинные установки, вырабатывающие электроэнергию и тепло, работают на ископаемом топливе, которое загрязняет атмосферу и постепенно исчерпывается. Вместо него можно использовать водород, который при сгорании выделяет почти в три раза больше тепла, чем бензин, и в четыре раза больше, чем метан. Но существующие газотурбинные установки спроектированы именно под природный газ и перевести их на водород без предварительной перенастройки невозможно, поскольку физика горения у этих газов различается.