«Газели» взяли разгон

Четвертое место Ярославской области в общем рейтинге по ЦФО свидетельствует о наличии в регионе динамичного бизнеса за пределами отдельных отраслей, способного на протяжении нескольких лет последовательно увеличивать масштабы своей деятельности. При этом он не сосредоточен в одной отрасли, а наиболее заметные примеры роста демонстрируют разные экономические модели.