«Газели» взяли разгон
Ярославская область вошла в четверку лидеров ЦФО по числу быстрорастущих компаний
В рейтинг быстрорастущих компаний (БРК) Центрального федерального округа вошли 17 предприятий Ярославской области. В 2021-2025 годах их совокупная выручка выросла с 4,6 млрд руб. до 20,2 млрд руб., а чистая прибыль — с 344 млн до 1,8 млрд руб. Регион в итоге занял четвертое место по ЦФО, пропустив вперед Москву, Московскую и Воронежскую области — 350, 135 и 24 компании соответственно. При этом более половины «газелей» ЦФО сосредоточены в пяти ключевых секторах: АПК, торговле, строительстве и девелопменте, логистике и машиностроении.
По данным СПАРК-Интерфакс, совокупные результаты ярославских «газелей» за 2021-2025 годы демонстрируют динамику, превышающую средние показатели по ЦФО: среднегодовой прирост выручки этих компаний региона составил 45,1% против 39,9% в ЦФО, а чистой прибыли — 50,9% против 37,7%.
В региональном рейтинге Ярославской области представлены предприятия разных отраслей — от производства электротехнического оборудования и мебели до разработки программного обеспечения и медицинских услуг. При этом показатели отдельных компаний заметно различаются: одни наращивают оборот, сохраняя относительно высокую рентабельность, другие работают с существенно меньшей нормой прибыли.
Кто такие «компании-газели»
«Газелями» в экономических исследованиях называют быстрорастущие компании, которые на протяжении нескольких лет демонстрируют устойчивое увеличение выручки и численности персонала. Такие предприятия выделяются не просто масштабом бизнеса, а способностью последовательно расширять свою деятельность.
В исследовании СПАРК-Интерфакс за 2021-2025 годы для отбора компаний использовалась совокупность финансовых и организационных критериев. В выборку включали действующие коммерческие юридические лица, находящиеся в российской частной собственности и не аффилированные с крупнейшими холдингами.
Выручка предприятия в 2012 году должна была превышать 100 млн руб., а среднесписочная численность персонала — 10 человек. Компании требовалось обеспечивать ежегодный прирост выручки выше установленного порога — 10, 15 или 20% в зависимости от группы, — а среднегодовой прирост численности персонала за рассматриваемый период должен был превышать 10%.
Дополнительными условиями стали отсутствие отрицательных чистых активов в анализируемом периоде и значение индекса финансового риска СПАРК в диапазоне от 1 до 70 баллов. Таким образом, в рейтинг попадали не любые предприятия с резко увеличившимся оборотом, а компании, соответствовавшие установленным требованиям к росту бизнеса и финансовому состоянию. После отбора предприятия ранжировали по среднегодовому приросту выручки за 2021-2025 годы.
Важно учитывать, что рейтинг отражает результаты определенной выборки компаний, а не всей экономики региона. Кроме того, списки быстрорастущих предприятий за разные периоды могут быть несопоставимы из-за изменения количества отчитавшихся юридических лиц и ограниченной доступности данных.
Промышленность — среди лидеров роста
Наиболее заметным участником рейтинга стало ООО «ПСМ ПРАЙМ», специализирующееся на производстве электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. За рассматриваемый период компания продемонстрировала темп прироста выручки 99%. По итогам 2025 года ее выручка составила 5,4 млрд руб., а норма чистой прибыли — 12,5%. В общероссийском рейтинге 50 крупнейших быстрорастущих предприятий компания заняла 31-е место.
В исследовании СПАРК-Интерфакс динамика компании связывается с востребованностью продукции и модернизацией инфраструктуры в условиях импортозамещения. При этом сочетание увеличивающейся выручки и двузначной нормы чистой прибыли выделяет предприятие среди компаний, которые добиваются роста преимущественно за счет увеличения оборота.
Другие представители промышленного сектора региона показывают менее однородную картину.
Так, ООО «ПК КОСМИ-СТАЙЛ», выпускающее офисную мебель, увеличило выручку на 51% при норме чистой прибыли 13%. В сегменте производства лакокрасочных материалов ООО «ПК ДИНАЛАК» показало рост выручки 51% и рентабельность 6,1%, тогда как у ООО «ХОТС» при росте 43% этот показатель составил 2,7%. Различия заметны и среди производителей оборудования. ООО «МОТОРКОН», выпускающее гидравлическое и пневматическое оборудование, увеличило выручку на 41%, однако норма чистой прибыли составила 1,9%.
Эти показатели иллюстрируют важную особенность быстрорастущего бизнеса: темпы увеличения выручки не всегда сопровождаются сопоставимым ростом прибыльности. На финансовый результат влияют материалоемкость производства, технологическая сложность продукции, структура затрат и конкурентная ситуация в конкретном сегменте.
IT и медицинские услуги: рост за счет специализации
В число быстрорастущих предприятий Ярославской области вошли и предприятия, работающие в сфере услуг с высокой долей интеллектуального труда.
ООО «СТЕК-ИТ», специализирующееся на разработке программного обеспечения, увеличило выручку на 25% при норме чистой прибыли 20,8%. Еще один представитель отрасли — ООО «СОФТЭКСПЕРТ» — показал прирост выручки на 39% и рентабельность 18,4%. Индекс финансового риска СПАРК у последней компании составил 3 балла, что соответствует низкому уровню риска по шкале исследования.
На фоне производственных предприятий эти показатели демонстрируют другую модель развития: компании могут сочетать рост бизнеса с высокой нормой чистой прибыли, не опираясь на столь же масштабные материальные ресурсы, как капиталоемкие производства.
Схожая картина наблюдается в отдельных сегментах медицинских услуг.
ООО «КАМЕЯ+», работающее в области стоматологической практики, увеличило выручку на 27%, а его норма чистой прибыли достигла 29,9%. У ООО «ВИЗУС-АБСОЛЮТ» рост выручки составил 38%, рентабельность — 18,8%.
Приведенные результаты показывают, что высокая прибыльность характерна не только для промышленных предприятий. Внутри региональной выборки ее демонстрируют также специализированные медицинские организации и IT-компании.
При этом сравнивать показатели предприятий из разных отраслей следует с учетом специфики их бизнес-моделей. Структура затрат, потребность в инвестициях и характер спроса на продукцию или услуги различаются.
Рост выручки не гарантирует чистой прибыли
Рейтинг позволяет увидеть разницу между увеличением масштаба бизнеса и эффективностью его работы.
Например, ООО «МАСТ СЕРВИС», занимающееся оптовой торговлей оборудованием, увеличило выручку на 56%, однако норма чистой прибыли составила 7,4%. Для дистрибуционного бизнеса, ориентированного на объем поставок, существенное значение имеют закупочные условия, логистика и управление оборотным капиталом.
Еще один пример — ООО «МОТОРКОН», производитель насосных станций. При росте выручки на 41% предприятие показало рентабельность 1,9%. В исследовании такая ситуация связывается с материалоемкостью производства, сложностью технологических процессов и конкурентным давлением на цены.
В сегменте оптовой торговли строительными материалами работает ООО «ТЕХНОЛОГИЯ». Компания увеличивала выручку на 38%, но ее норма чистой прибыли составила 0,6%. Это пример бизнеса, в котором рост оборота сам по себе не свидетельствует о высокой доходности.
Таким образом, показатели быстрорастущих компаний необходимо рассматривать в совокупности. Темп прироста выручки показывает, насколько быстро расширяется бизнес, а норма чистой прибыли позволяет оценить, какая доля выручки остается у компании после учета расходов и налогов. Для более полной оценки финансовой устойчивости нужны также данные о долговой нагрузке, денежных потоках и потребности в инвестициях.
Что рейтинг говорит об экономике Ярославской области
В целом по ЦФО в рейтинг БРК вошли 626 предприятий. За исследуемый период их совокупная выручка увеличилась с 324 млрд руб. до 1,24 трлн руб., а чистая прибыль — с 25,4 млрд до 91,2 млрд руб. Основная концентрация быстрорастущего бизнеса ожидаемо приходится на Москву и Московскую область, на которые в совокупности приходится 485 участников рейтинга.
Четвертое место Ярославской области в общем рейтинге по ЦФО свидетельствует о наличии в регионе динамичного бизнеса за пределами отдельных отраслей, способного на протяжении нескольких лет последовательно увеличивать масштабы своей деятельности. При этом он не сосредоточен в одной отрасли, а наиболее заметные примеры роста демонстрируют разные экономические модели.
Рейтинг быстрорастущих компаний Ярославской области 2021–2025 гг.
|№ п/п
|Наименование
|Выручка 2025, млн руб.
|Выручка CAGR, %
|Прибыль 2025, млн руб.
|Норма чистой прибыли, %
|1
|ООО «ПСМ ПРАЙМ»
|5 417,0
|98,7%
|678,1
|12,5%
|2
|ООО «АГРОКОН-СЕРВИС»
|3 321,9
|38,3%
|71,4
|2,2%
|3
|ООО «МОТОРКОН»
|1 991,9
|40,9%
|37,2
|1,9%
|4
|ООО «ЧЕЛЕБИ-ТЕКСТИЛЬ»
|1 275,2
|43,0%
|50,7
|4,0%
|5
|ООО «МАСТ СЕРВИС»
|1 070,8
|56,1%
|79,6
|7,4%
|6
|ООО ПК «ТЕХНОЛОГИЯ»
|1 061,6
|26,0%
|78,0
|7,4%
|7
|ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПЛЮС»
|897,4
|20,2%
|140,5
|15,7%
|8
|ООО «СТИЛАР»
|854,5
|31,1%
|80,8
|9,5%
|9
|ООО «ПК «КОСМИ-СТАЙЛ»
|800,3
|51,3%
|103,9
|13,0%
|10
|ООО «ПК «ДИНАЛАК»
|596,0
|51,0%
|36,1
|6,1%
|11
|ООО «СТЕК-ИТ»
|595,4
|25,1%
|124,0
|20,8%
|12
|ООО «АГАТ»
|572,0
|46,7%
|55,6
|9,7%
|13
|ООО ЛП «ХОТС»
|443,6
|42,8%
|12,1
|2,7%
|14
|ООО «ВИЗУС-АБСОЛЮТ»
|396,2
|37,7%
|74,6
|18,8%
|15
|ООО «КОПЫТНЫЙ СЕРВИС»
|378,6
|30,3%
|39,9
|10,5%
|16
|ООО «ЯРДЕКОЛЬ»
|293,5
|30,8%
|44,1
|15,0%
|17
|ООО «КАМЕЯ+»
|262,2
|27,0%
|78,4
|29,9%
Источник: СПАРК-Интерфакс