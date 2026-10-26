Мандат с научной работой

Галина Мерзлякова возглавляла УдГУ с 2012 года. В феврале 2026 года она досрочно покинула пост ректора, который до этого занимала почти 14 лет. До назначения руководителем университета в 2007–2012 годах работала первым проректором, проректором по учебной работе и исполняющей обязанности ректора.