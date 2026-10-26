Мандат с научной работой
Галину Мерзлякову предложили сделать главой комиссии Госсовета Удмуртии по науке
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Бывшего ректора УдГУ Галину Мерзлякову предложили избрать председателем комиссии Госсовета Удмуртии по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества. Соответствующий проект постановления включен в материалы к заседанию регионального парламента 27 октября.
Кроме того, проект видоизменяет структуру Госсовета: должность заместителя председателя парламента — председателя комиссии предлагается заменить только должностью председателя рабочего органа.
Галина Мерзлякова получила депутатский мандат 22 октября после досрочного прекращения полномочий Татьяны Ишматовой, избранной депутатом Госдумы. Избирком передал вакантное место госпоже Мерзляковой как следующему кандидату в республиканском списке «Единой России».
Галина Мерзлякова возглавляла УдГУ с 2012 года. В феврале 2026 года она досрочно покинула пост ректора, который до этого занимала почти 14 лет. До назначения руководителем университета в 2007–2012 годах работала первым проректором, проректором по учебной работе и исполняющей обязанности ректора.
Госпожа Мерзлякова ранее избиралась депутатом Госсовета Удмуртии третьего и четвертого созывов. В парламенте она работала в профильной комиссии по вопросам науки, образования, культуры и молодежной политики.