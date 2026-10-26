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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Кавказ

В Северной Осетии возбудили дело о хищении 310 тысяч рублей соцвыплат

В Ирафском районе возбудили уголовное дело в отношении 55-летней местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северной Осетии.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемая незаконно использовала 310 тыс. руб., выделенных по социальному контракту. В апреле женщина заключила договор на открытие собственного дела в сфере парикмахерских услуг. В мае на ее банковский счет перечислили 310 тыс. руб. бюджетных средств. Однако, по версии правоохранителей, деньги подозреваемая потратила на личные нужды, а условия контракта не выполнила.
Отмечается, что женщину доставили в отдел полиции, где она признала вину.
Константин Соловьев