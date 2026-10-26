В Северной Осетии возбудили дело о хищении 310 тысяч рублей соцвыплат

По версии следствия, подозреваемая незаконно использовала 310 тыс. руб., выделенных по социальному контракту. В апреле женщина заключила договор на открытие собственного дела в сфере парикмахерских услуг. В мае на ее банковский счет перечислили 310 тыс. руб. бюджетных средств. Однако, по версии правоохранителей, деньги подозреваемая потратила на личные нужды, а условия контракта не выполнила.