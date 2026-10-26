За 2025 год выручка 100 крупнейших компаний СКФО достигла 1,1 трлн рублей
Совокупная выручка 100 крупнейших компаний Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по итогам 2025 года приблизилась к 1,1 трлн руб., а их общий финансовый результат составил 2 млрд руб. против убытка в 7 млрд руб. годом ранее. При этом темпы роста крупного бизнеса округа оказались невысокими. Такие данные приводит деловое медиа «Эксперт Юг» в исследовании «В 2025 году Кавказ строился: рэнкинг 100 крупнейших компаний СКФО».
Первое место в рейтинге заняли «Россети Северный Кавказ», увеличившие выручку на 35%, до 73,6 млрд руб. При этом компания завершила год с чистым убытком в 12,8 млрд руб. Годом ранее она занимала третью строчку рейтинга.
«Ставропольский бройлер», входящий в группу «Ресурс», опустился со второго на третье место, несмотря на рост выручки на 7%, до 59,2 млрд руб. При этом предприятие стало наиболее прибыльным участником рейтинга: его чистая прибыль выросла в 2,4 раза, до 4,9 млрд руб.
Нефтехимический комплекс «Ставролен», возглавлявший рейтинг в 2024 году, переместился на четвертое место. Выручка компании сократилась на 17%, с 62,9 млрд до 52,5 млрд руб., а чистая прибыль уменьшилась в 2,8 раза, до 3,1 млрд руб.
Пятую позицию заняла зарегистрированная в Чечне строительная компания «БТС-Мост», специализирующаяся на возведении мостов и тоннелей. Ее выручка увеличилась в 2,5 раза, до 45,4 млрд руб., однако по итогам года предприятие получило чистый убыток в размере 2,1 млрд руб.
В исследовании также отмечается улучшение позиций предприятий пищевой промышленности: большинство из них поднялись в рейтинге более чем на 15 строчек. По оценке «Эксперта Юг», динамика крупного бизнеса в СКФО оказалась лучше, чем в Южном федеральном округе, где выручка лидеров рынка сократилась на 7% — это наиболее значительное снижение за последние десять лет.