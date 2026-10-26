За 2025 год выручка 100 крупнейших компаний СКФО достигла 1,1 трлн рублей

В исследовании также отмечается улучшение позиций предприятий пищевой промышленности: большинство из них поднялись в рейтинге более чем на 15 строчек. По оценке «Эксперта Юг», динамика крупного бизнеса в СКФО оказалась лучше, чем в Южном федеральном округе, где выручка лидеров рынка сократилась на 7% — это наиболее значительное снижение за последние десять лет.