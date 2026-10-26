На Ставрополье полностью возобновлен выпуск азотных удобрений
Крупное предприятие Ставропольского края полностью возобновило выпуск азотных удобрений, а в регионе началось строительство газохимического комплекса по переработке природного газа в аммиак и карбамид. Еще один ставропольский производитель химической продукции запустил производство в одной из стран Центральной Азии, чтобы нарастить поставки. Об этом говорится в октябрьском докладе Банка России «Региональная экономика».
По данным регулятора, в июле—августе выпуск химической продукции на юге России увеличился по сравнению с маем—июнем. Основными факторами стали запуск новых мощностей и рост спроса. При этом в отрасли развивается производство продукции с высокой добавленной стоимостью.
Положительная динамика отмечалась и в пищевой промышленности. Ставропольская птицефабрика увеличила выпуск продукции из утиного мяса для поставок в другие регионы. В Карачаево-Черкесии мясопереработчик нарастил производство после ввода новой линии. В целом по югу России в июле—августе увеличился выпуск пищевой продукции, прежде всего за счет производства и переработки мяса, молока и кормов для животных.
В других регионах Северного Кавказа отмечалось оживление потребительского спроса на услуги. Гостиницы Карачаево-Черкесии и Ингушетии сообщали о более высокой загрузке, чем годом ранее, а в Северной Осетии вырос спрос на услуги ресторанов и кафе.
Вместе с тем предприятия пищевой промышленности продолжают сталкиваться с ростом издержек, которые не всегда могут полностью перекладывать на потребителей из-за сдержанного внутреннего спроса, отмечает регулятор.