На Ставрополье полностью возобновлен выпуск азотных удобрений

Положительная динамика отмечалась и в пищевой промышленности. Ставропольская птицефабрика увеличила выпуск продукции из утиного мяса для поставок в другие регионы. В Карачаево-Черкесии мясопереработчик нарастил производство после ввода новой линии. В целом по югу России в июле—августе увеличился выпуск пищевой продукции, прежде всего за счет производства и переработки мяса, молока и кормов для животных.