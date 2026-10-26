Челябинца будут судить за хищение выплат участников СВО в размере 12 млн рублей

По версии следствия, в 2024–2025 годах местный житель искал лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и убеждал их заключить контракт с Минобороны. При этом горожанин лгал, что они будут работать в тылу на складе в Ростовской области. При необходимости челябинец помогал обманутым найти жилье, пройти медобследование, оформить документы и банковские карты. Некоторым он предлагал заключать браки с местными жительницами, которые тоже находились в трудном жизненном положении, настаивая, что якобы только так можно получить работу. Когда человек заключал контракт, горожанин убеждал оформить на него доверенность на право распоряжения расчетными счетами и имуществом. Таким образом злоумышленник отправил в зону СВО четырех южноуральцев, четверо из них погибли. Общий ущерб составил около 12 млн руб. Местный житель собирался похитить еще 19 млн руб., полагающихся участникам СВО и их родственникам, но его задержали оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Челябинску.