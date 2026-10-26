Суд взыскал более 140 млн рублей за незаконное строительство домов в Сириусе

Установлено, что в 2012 году на земельном участке на улице Набережной, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, построили семиэтажный дом общей площадью 3,8 тыс. кв. м, а в 2025 году возвели многоквартирный дом общей площадью 2,9 тыс. кв. м на улице Станиславского. Жилые и нежилые помещения в этих домах продали гражданам. При этом разрешения на строительство домов с фактическими параметрами не выдавались, а градостроительная документация не допускала возведение многоквартирных домов на этих участках.