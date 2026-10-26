Суд взыскал более 140 млн рублей за незаконное строительство домов в Сириусе
Центральный районный суд Сочи взыскал более 140,3 млн руб. за незаконное строительство жилых домов на территории Сириуса. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Установлено, что в 2012 году на земельном участке на улице Набережной, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, построили семиэтажный дом общей площадью 3,8 тыс. кв. м, а в 2025 году возвели многоквартирный дом общей площадью 2,9 тыс. кв. м на улице Станиславского. Жилые и нежилые помещения в этих домах продали гражданам. При этом разрешения на строительство домов с фактическими параметрами не выдавались, а градостроительная документация не допускала возведение многоквартирных домов на этих участках.
Отмечается, что строительство этих домов увеличило нагрузку на социальную инфраструктуру Сириуса и повлекло убытки на общую сумму 140 394 600 руб., связанные с необходимостью обеспечить жителей местами в образовательных учреждениях и других социальных объектах.
Суд пришел к выводу, что причиненные убытки подлежат возмещению. С ответчиков в пользу федеральной территории взыскали полную сумму ущерба. Кроме того, в доход местного бюджета также взыскана госпошлина на общую сумму 508,8 тыс. руб. Решение в законную силу не вступило.