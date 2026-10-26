На Алтае пограничник отказался от взятки 400 тысяч рублей
В Алтайском крае суд рассмотрит уголовное дело о попытке дать взятку сотруднику пограничного управления ФСБ России. Правоохранителя собирался подкупить 39-летний житель Рубцовского района, занимавшийся грузоперевозками из Казахстана, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.
По материалам дела, в июле 2026 года обвиняемый предложил пограничнику взятку в размере 400 тыс. руб. Она предназначалась за проезд без досмотра через пункт пропуска «Веселоярск».
В рамках оперативных мероприятий злоумышленник был задержан после передачи части денег должностному лицу. В отношении задержанного возбудили дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).