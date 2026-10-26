Экс-мэр Челябинска пытается вернуть водительские права

Изначально дело рассматривал Ленинский районный суд Магнитогорска. Установлено, что днем 2 августа 2025 года Евгений Тефтелев ехал на автомобиле BMW X5. Он неправильно выбрал боковой интервал, и машина последовательно столкнулась со встречными Volkswagen Polo и Volkswagen Passat. Водитель и пассажир третьего автомобиля получили легкие травмы. Экс-мэра признали виновным по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью). В апреле этого года его лишили водительских прав на год. Вскоре дело вернули на новое рассмотрение, но решение не изменилось. Тогда адвокаты Евгения Тефтелева обратились в Челябинский областной суд. Апелляционная инстанция оставила предыдущее постановление в силе. Теперь дело будут рассматривать в кассационной инстанции. Дата первого заседания на данный момент не назначена.