В пивоваренной компании «Альпина» из Хакасии введена процедура наблюдения
Арбитражный суд Хакасии 26 октября ввел процедуру наблюдения в отношении производителя пива ООО «Альпина», следует из картотеки арбитражных дел. Заявление о банкротстве предприятия подала Федеральная налоговая служба (ФНС) в апреле 2026 года.
Изначально ведомство требовало взыскать с компании 7,19 млрд руб., однако в ходе процесса скорректировало сумму требований до 6,61 млрд руб.
Предприятие владеет собственным заводом в Хакасии и специализируется на производстве пива под брендами «Альпина», «Хакан», «Золото Хакасии», «Крепость Сибири», «Глоток Сибири», «По-хмелю», а также газированных напитков, морсов, холодных чаев, питьевой воды и кваса. По данным финансовой отчетности по РСБУ, по итогам 2025 года выручка «Альпины» выросла на 30% и составила 1,48 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась почти в десять раз — до 638 млн руб.
Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Альпина» являются Российская Федерация в лице Росимущества (60,98% доли) и предприниматель Александр Зубарев (39,02%). В октябре 2025 года Зубарев был приговорен к 3,5 года колонии общего режима по делу о неуплате налогов на 3,4 млрд руб.