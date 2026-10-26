В пивоваренной компании «Альпина» из Хакасии введена процедура наблюдения

Предприятие владеет собственным заводом в Хакасии и специализируется на производстве пива под брендами «Альпина», «Хакан», «Золото Хакасии», «Крепость Сибири», «Глоток Сибири», «По-хмелю», а также газированных напитков, морсов, холодных чаев, питьевой воды и кваса. По данным финансовой отчетности по РСБУ, по итогам 2025 года выручка «Альпины» выросла на 30% и составила 1,48 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась почти в десять раз — до 638 млн руб.