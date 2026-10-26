На пожаре в Челябинске погибла местная жительница

Вызов поступил на улицу Гончаренко 26 октября. На втором этаже пятиэтажного дома горела однокомнатная квартира. Самостоятельно из опасной зоны вышли 10 человек, из них двое детей. Когда спасатели вошли в квартиру, они обнаружили местную жительницу без признаков жизни. Пожар ликвидирован на площади 10 кв. м. Причину трагедии предстоит установить специалистам отделения дознания.