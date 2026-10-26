В Бузулуке прекратили полномочия депутата из-за трудовых отношений с мэром
Прокуратура требовала досрочно лишить его мандата из-за утраты доверия
Прокуратура добилась прекращения полномочий депутата городского Совета Бузулука после проверки антикоррупционного законодательства. Межрайонный прокурор потребовал досрочно лишить его мандата из-за утраты доверия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверка показала, что депутат состоял в трудовых отношениях с мэром Бузулука — он занимал должности директора двух муниципальных учреждений. При этом депутат участвовал в голосовании по проектам решений об увеличении его оклада и принятии его отчета.
Такие обстоятельства, по мнению прокуратуры, могли оказать влияние на чиновника и поставить под сомнение его беспристрастность и объективность. Суды трех инстанций подтвердили законность требований ведомства о досрочном прекращении полномочий депутата и лишили его мандата.