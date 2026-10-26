Курганца будут судить за реабилитацию нацизма
СУ СКР по Курганской области завершило расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя регионального центра. Его обвиняют в реабилитации нацизма и распространении ложной информации касаемо Вооруженных сил РФ (ч. 4 ст. 354.1, п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По версии следствия, местный житель писал в открытом чате одного из мессенджеров ложную информацию о действиях ВС РФ под видом достоверной. Кроме того, он положительно оценивал действия нацистской Германии. Горожанина задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области.