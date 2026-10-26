Курганца будут судить за реабилитацию нацизма

По версии следствия, местный житель писал в открытом чате одного из мессенджеров ложную информацию о действиях ВС РФ под видом достоверной. Кроме того, он положительно оценивал действия нацистской Германии. Горожанина задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области.