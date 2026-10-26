Краснодар-1 вошел в число лидеров РФ по Wi-Fi-трафику на вокзалах

Краснодар-1 также вошел в тройку лидеров по числу подключений к Wi-Fi — 281 тыс. раз. Больше подключений зафиксировано только на вокзале Адлер — 283 тыс. Всего число подключений к сети на вокзалах магистрали достигло 14,1 млн, увеличившись в 1,7 раза год к году.