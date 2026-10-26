Краснодар-1 вошел в число лидеров РФ по Wi-Fi-трафику на вокзалах
Вокзал Краснодар-1 занял первое место среди российских железнодорожных вокзалов по объему скачанного через бесплатную сеть Wi-Fi трафика. За январь—сентябрь 2026 года пассажиры использовали на нем 94 ТБ, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Второе место занял вокзал Адлер с 71 ТБ, третьим стал Ростов-Главный — 68 ТБ. Всего за девять месяцев пассажиры вокзалов Северо-Кавказской железной дороги скачали 5,4 тыс. ТБ данных, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2025 года.
Краснодар-1 также вошел в тройку лидеров по числу подключений к Wi-Fi — 281 тыс. раз. Больше подключений зафиксировано только на вокзале Адлер — 283 тыс. Всего число подключений к сети на вокзалах магистрали достигло 14,1 млн, увеличившись в 1,7 раза год к году.